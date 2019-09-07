Футбол
Soccer.ru«Локомотив» выступил с заявлением по травме Чорлуки
«Локомотив» прокомментировал травму Ведрана Чорлуки, которую тот получил в контрольном матче с юрмальским «Спартаком».
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 12:51, Вашингтон
Политика
Повышение пенсионного возраста до 70 лет оценили в правительстве
Lenta.ru вчера в 11:26
Политика
Макрон назвал решающим шагом обмен между РФ и Украиной
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обмен заключёнными между Россией и Украиной решающим шагом в возобновлении конструктивного диалога.
Московский Комсомолец 12:34
Единоборства
UFC опубликовал финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье
В сети появилось финальное промо к титульному поединку между чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.
RT на русском 09:47
Происшествия
Задержан подозреваемый в нападении на Памфилову
Сотрудники полиции задержали подозреваемого в нападении на главу ЦИК Эллу Памфилову.
Lenta.ru 08:52
Политика
Самолёт президента Индии не пустили в воздушное пространство Пакистана
Пакистанские власти запретили самолёту президента Индии Рама Натха Ковинда пролетать через своё воздушное пространство.
RT на русском 12:24
Общество
Роструд назвал профессии с зарплатой выше 80 тыс. рублей
Есть вакансии пилотов с зарплатой до 350 тыс. рублей, помощникам капитана предлагают до 300 тыс. рублей в месяц, а машинистам горных выемочных машин — 200 тыс. рублей.
REGNUM вчера в 00:54
Политика
Джонсон не исключил нарушения закона для выхода из ЕС в срок
Премьер Британии Борис Джонсон не исключает, что для выхода из ЕС в срок, придется нарушить закон, сообщает Telegraph.
Народные новости 05:02
Футбол
Мамаев и Кокорин освобождены по УДО
Осужденные за драки в центре Москвы футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин освобождены условно-досрочно.
Вести ФМ вчера в 03:11
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Гаджеты
Huawei может заменить Gmail сервисом ProtonMail
По словам гендиректора ProtonMail Энди Йена, почтовый сервис может предварительно устанавливаться на будущих моделях смартфонов китайской корпорации, либо же предлагаться в ее магазине приложений AppGallery.
Rambler News Service 09:15
Авто
На Comtrans-2019 продемонстрировали китайские грузовики
В первую очередь в глаза бросается желтый JAC - самосвал N350, грузовик укомплектован дизельным мотором в 350 л.с. и 12-ти сткпенчатая трансмиссия.
ГЛАС.RU 06:55
Политика
Сенцов: даже после освобождения всех пленных борьба не закончится
Украинский режиссер Олег Сенцов, который вернулся на родину в рамках обмена пленными с Россией, выразил надежду на освобождение других заключенных.
Коммерсантъ 10:35
Политика
Яшин вышел на свободу из спецприемника
Несостоявшийся кандидат в Мосгордуму Илья Яшин в субботу вышел из спецприемника после пятого административного ареста, назначенного за организацию несанкционированного митинга 3 августа, сообщил РИА Новости его адвокат Михаил Бирюков.
РИА Новости 08:32
Политика
Зеленский заявил о подготовке отвода сил в Донбассе
Зеленский отметил, что, по его мнению, договоренности с российским лидером Владимиром Путиным по первому этапу завершения конфликта на востоке Украины выполнены.
BFM.ru 07:10
Космос
Посадка индийского аппарата на Луну закончилась неудачей
Индия потеряла связь с лунным аппаратом Vikram («Викрам») во время его посадки на естественный спутник Земли.
Известия вчера в 18:20
Армия и оружие
Освобожденных украинских моряков наградили
На Украине наградили 24 моряков, прибывших в Киев в рамках российского-украинского обмена заключенными.
Lenta.ru 10:54
Наука
Ученые назвали смертельно опасный напиток
По их данным, регулярное употребление колы, лимонада и похожих сладких безалкогольных напитков увеличивает риск смерти и развития опасных заболеваний.
Газета.Ru 10:43
Политика
Глава бундестага назвал саботаж «Северного потока – 2» неразумным
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле раскритиковал противников «Северного потока – 2», которые выступили против проекта после начала его реализации.
Известия 06:38
Здоровье
Названы симптомы рака головы и шеи
Специалисты описали тревожные симптомы, которые могут свидетельствовать о развитии онкозаболеваний головы и шеи.
Российская газета 04:46
Армия и оружие
В США похвастались возможностями AH-64 Apache уничтожать российские танки - 16 за один вылет
В США рассказали, сколько российских танков может уничтожить один американский «Apache».
Avia.pro вчера в 17:18
Политика
Зеленский опасался срыва обмена заключенными из-за фигуранта дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Владимир Цемах, которого Украина считает причастным к крушению малайзийского Boeing MH17 над Донбассом в 2014 году, перед отправкой в Россию был допрошен голландскими следователями.
Коммерсантъ 09:58
Культура
Альбина Джанабаева ушла от Меладзе
Певица сделала неожиданное признание. Популярность к Альбине Джанабаевой пришла после того, как она начала сотрудничать с братьями Меладзе.
Городской портал Новый Нижний 02:50
Фигурное катание
Загитова выступит сразу после Медведевой на контрольных прокатах
Федерация фигурного катания России (ФФККР) опубликовала список спортсменов, которые выступят на контрольных прокатах.
Нева Спорт вчера в 19:32
Армия и оружие
Турция поставила России ультиматум по Сирии
Корреспонденты издание указали на то, что Турция желает чтобы сирийская правительственная армия ушла из населённых пунктов Хан-Шейхун и Морек, которые ранее были освобожденные от террористов правительственными силами.
ГЛАС.RU 05:03
Культура
Киану Ривз побывал в студии Хидео Кодзимы
CyberSport.ru 06:01
Экономика
Минфин подготовил для россиян «гарантированный пенсионный продукт»
Минфин переписал законопроект об ИПК под полностью добровольный порядок включения граждан в систему.
РБК вчера в 13:50
Политика
Зеленский прибыл в аэропорт Борисполь
В аэропорт Борисполь прибыл украинский лидер Владимир Зеленский. Об этом информирует «112 Украина».
RT на русском 06:14