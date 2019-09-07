Футбол

Soccer.ruSoccer.ruЭдер принес победу «Локомотиву» над «Спартаком» из Юрмалы

Московский "Локомотив" сыграл товарищеский матч против юрмальского "Спартака". Игра закончилась со счетом 2:0. Дубль оформил форвард красно-зеленых Эдер.
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«Локомотив» обыграл клуб Трабукки. Но потерял Чорлуку

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«Локомотив» обыграл «Спартак» из Юрмалы, Эдер оформил дубль

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Эдер и Жоау Мариу помогли «Локомотиву» обыграть юрмальский «Спартак»

Матч ТВ10:52

Товарищеские матчи. «Локомотив» победил юрмальский «Спартак» благодаря дублю Эдера, «Рубин» уступил «Ислочи» Глеба

Sports.ru06:42

Дубль Эдера принес «Локомотиву» победу над юрмальским «Спартаком»

Sport24.ru10:56

Эдер принес победу «Локомотиву» над «Спартаком» из Юрмалы

Soccer.ru11:07

Эдер и Жоау Мариу помогли «Локомотиву» обыграть юрмальский «Спартак»

Sportbox.RU10:52
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 17:29, Вашингтон
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Нурмагомедов победил Порье на турнире UFC

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Глава Министерства труда и пенсий Великобритании Амбер Радд решила покинуть свой пост из-за разногласий с премьер-министром страны Борисом Джонсоном.
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МВД задержало подозреваемого в нападении на Памфилову

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Самолет с горящим мотором совершил аварийную посадку на Мальдивах

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Сергей Аксенов пригласил президента Украины Владимира Зеленского посетить Крым.
Krym.News 05 сентября в 23:35
Кино

Актриса из Marvel сыграет в новой части фильма «Миссия невыполнима»

Актриса Хейли Этвелл сыграет в новом фильме франшизы «Миссия невыполнима».
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Политика

В России началось голосование на выборах в регионах

В единый день голосования в 16 регионах губернаторов будут выбирать прямым голосованием, в Ингушетии за главу проголосуют в парламенте.
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Более 30 тысяч человек остались без света на Кубани

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Путин и Зеленский провели телефонные переговоры

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Порье заплакал после поражения от Хабиба Нурмагомедова

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Медведева прокомментировала свое падение в контрольных прокатах

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева рассказал о том, что она думает по поводу своего выступления на контрольных прокатах, передает "Спорт-Экспресс".
Газета.Ru 16:19
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Врачи оспорили миф о вреде соли

"Результаты наших исследований полностью соответствуют большинству научных работ, изучавших связь между потреблением соли и сердечно-сосудистыми заболеваниями или смертностью, и они также не поддерживают широко распространенное негативное мнение о том, что даже немного соли — это вредно", — заявил профессор Салим Юсуф из Университета Макмастера в Канаде.
РИА Новости вчера в 08:41
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Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля

ТАСС 14:22
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Топ-менеджера ОДК задержали в Италии по запросу США

Что инкриминируют задержанному россиянину В четверг, 5 сентября, сотрудника Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в госкорпорацию "Ростех") задержали по запросу США.
РБК 05 сентября в 08:05
Происшествия

В роддоме №2 при родах умерла пациентка

Сотрудники Следкома решают вопрос о возбуждении уголовного дела. Смерть наступила ночью 6 сентября в процессе самостоятельных родов.
Довод 06:00
Происшествия

В Белоруссии поймали гулявшего по деревне слона

REGNUM 15:21
Здоровье

Волгоградцы узнали о вреде и пользе кофе с кардамоном

Если же вы решились попробовать кофе с кардамоном, вот рецепт правильного приготовления этого напитка: турку надо прогреть на небольшом огне, всыпать в нее половину чайной ложки сахара и 3 чайных ложки кофе.
Волгоградская правда 15:25
Политика

Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных

Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
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Футбол

Кокорин и Мамаев освобождены по УДО

Алексеевский суд Белгородской области постановил отпустить футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева из колонии.
ФедералПресс вчера в 03:16
Космос

Робот «Федор» вернулся на Землю

Спускаемый аппарат космического корабля "Союз МС-14" с антропоморфным роботом "Федором" совершил успешную посадку в 00.32 по московскому времени.
Якутия 24 вчера в 22:00
Религия

Русские приходы Западной Европы хотят воссоединиться с РПЦ

Голосование за возможность воссоединения русских приходов в Западной Европе с Русской православной церковью состоялась, большинство из 179 представителей приходов высказалось за предложение.
Вести.Ru 12:45
Происшествия

В штабе Навального в Петербурге нашли бюллетени для голосования

РИА Новости 10:57
Политика

Самолет с освобожденными россиянами вылетел из Киева в Москву

Борт с гражданами России, ранее удерживаемыми на территории Украины, вылетел в Москву из киевского аэропорта Борисполь.
ПолитРоссия 05:19
Политика

Комитет защиты журналистов прокомментировал освобождение Вышинского

Комитет защиты журналистов (КЗЖ) положительно высказался об освобождении главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского и сотрудника агентства «Укринформ» Романа Сущенко.
RT на русском 17:17
Политика

Нидерланды потребовали от России выдать «свидетеля» по делу MH17

В тексте документа отмечается, что Нидерланды ранее просили украинскую стороны не включать свидетеля по делу о крушении в 2014 году малазийского боинга Владимира Цемаха в списки по обмену заключенными и осужденными между Россией и Украиной.
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Наука

Непослушные дети оказались подвержены бессоннице во взрослом возрасте

Как выяснилось, чаще прочих с бессонницей сталкивались те люди из выборки, за которыми замечались поведенческие проблемы в возрасте пяти или десяти лет.
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Политика

Трамп поздравил Россию и Украину с состоявшимся обменом пленными

Президент США Дональд Трамп прокомментировал состоявшийся между Россией и Украиной обмен заключенными, выразив удовлетворение произошедшим.
Московский Комсомолец 10:04
Политика

В Германии оценили последствия от ответных санкций России

Санкции ЕС против России не сильно сказываются на Германии, однако ответные меры Москвы сильно ударили по стране, сообщил глава партии «Христианско-демократический союз» в земле Тюрингия Майк Моринг, призвав к улучшению отношений с РФ.
Известия вчера в 20:05
Происшествия

На Московском шоссе загорелся автомобиль

Петербургский дневник 15:45
Политика

Министр экономики Бразилии оскорбил супругу президента Франции

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Российский футбольный клуб
Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, десятикратный обладатель Кубка страны: двукратный обладатель Кубка СССР и восьмикратный обладатель Кубка России, трёхкратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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