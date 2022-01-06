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Эдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России по биатлону

Биатлонист сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус.
Eurosport.ru
Эдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.
Союз биатлонистов России
Этап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.
РИА Новости
Латыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира.
Матч ТВ

Подробнее о событии

Латыпов сдаст дополнительный тест на коронавирус
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Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительным
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