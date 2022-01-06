ЧемпионатЭдуард Латыпов заразился коронавирусом, его изолировали от сборной России по биатлонуБиатлонист сборной России Эдуард Латыпов сдал положительный тест на коронавирус.Eurosport.ruЭдуард чувствует себя нормально, заболевание проходит бессимптомно.Союз биатлонистов РоссииЭтап Кубка мира в Оберхофе пройдет с 7 по 9 января.РИА НовостиЛатыпов занимает пятое место в общем зачете Кубка мира.Матч ТВЧитать далееСвернутьЧемпионатЧемпионатГазета.RuRT на русскомГол.руSports.ruНИА СамараREGNUMMetaratingsНВСПОРТ.руLiveResult.RuФАНПлеймейкерСпортКПSport24.ruМатч ТВBookmaker-ratings.ruКомсомольская правдаРБК спортРГ-СпортLife.ruПодробнее о событииЛатыпов сдаст дополнительный тест на коронавирусBetassist07:14Тест на COVID-19 Эдуарда Латыпова оказался положительнымСоюз биатлонистов России02:30Самое цитируемоеIBU выступил с заявлением о положительном тесте на коронавирус у Эдуарда ЛатыповаЧемпионат04:02Латыпов сдал положительный тест на коронавирус в ОберхофеМатч ТВ02:50Латыпов сдаст дополнительный тест на коронавирусСпорт-Экспресс06:20Лидеры сборной Швеции, скорее всего, пропустят этап Кубка мира в АнтхольцеSports.ru06:32Представитель Башкирии стал одним из лучших биатлонистов мира. В чем секрет успеха Эдуарда Латыпова?Ufa1.ruвчера в 10:00Показать ещёОценить18Поделиться