МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.

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Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия".

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