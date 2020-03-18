Общество
РБКПохороны Лимонова будут закрыты для общественности
Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
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МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.РИА Новости01:31
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Энергетика
Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Шоу-бизнес
Дочь Любови Успенской рассказала о своих обидах к матери
Дочь Любови Успенской Татьяна Плаксина рассказала о накопившихся к матери обидах и призналась, что больше ее не любит.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Происшествия
В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».
Музыка
«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение
Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Политика
Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств
Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
Общество
Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина
На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Политика
Конституционный суд одобрил поправки к Конституции
Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
Общество
Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции
В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
Кино
Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса
Фильм-катастрофа американского известного продюсера и режиссера Стивена Содерберга «Заражение», который появился на экранах еще в 2011 году, стал одним из самых популярных для просмотра онлайн во время эпидемии опасного вируса.
Общество
Соловьёв назвал причину пожизненного изгнания Ковтуна
Ранее телеведущий Владимир Соловьёв выгнал в прямом эфире своей авторской программы "Вечер" украинского эксперта Вячеслава Ковтуна.
Экономика
Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году
Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
Общество
Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля
«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
Шоу-бизнес
Эмма Стоун не вышла замуж из-за коронавируса
Как сообщает Page Six, церемонию бракосочетания пришлось отложить из-за вспышки коронавируса.
Политика
FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу
В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Киушкина заразилась коронавирусом
Общество
Вылет застрявших в Черногории из-за коронавируса россиян задержан
Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
Экономика
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку
Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты.
Футбол
Мамаев анонсировал переезд в другую страну
Общество
Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы
Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
Общество
Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе
Туристы со всей Европы, вероятнее всего, заразились коноравирусом на австрийском горнолыжном курорте Ишгль, пишет Der Spiegel.
Происшествия
В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего
Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
Общество
В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода
Общество
Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России
За последние сутки новые случаи инфицирования коронавирусом зафиксированы в 15 российских регионах.