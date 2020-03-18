МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.

с чего всё началось

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

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