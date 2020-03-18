Общество

РБКРБКПохороны Лимонова будут закрыты для общественности

Похороны Эдуарда Лимонова и прощание будут закрыты для публики и представителей СМИ, сообщили РБК в пресс-службе партии «Другая Россия».
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с чего всё началось

Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания

МОСКВА, 18 мар — РИА Новости. Официальной причиной смерти писателя и политика Эдуарда Лимонова стало онкологическое заболевание, сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия". Лимонов был ее основателем и лидером.
РИА Новости01:31

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Екатерина Волкова отреагировала на смерть экс-супруга Эдуарда Лимонова

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«Кажется, нам снова есть что читать»: о смерти Эдуарда Лимонова

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Объявлена официальная причина смерти Эдуарда Лимонова

Lenta.ru01:26

Похороны Лимонова будут закрыты для общественности

РБК02:22
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Энергетика

Цена нефти Brent упала ниже $29 впервые с января 2016 года

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в мае 2020 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне упала на 3,83%, достигнув $28,85 за баррель, следует из данных торговой площадки на 21:04 мск.
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Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
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В Москве ребенок просидел двое суток в квартире с телом умершей матери

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«Пухляш» из клипа Little Big поедет на Евровидение

Танцор Дмитрий Красилов из клипа Little Big поедет на Евровидение. Информация об этом появилась в официальном аккаунте группы в Instagram.
Народные новости вчера в 09:46
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Дума приняла во II чтении законопроект об онлайн-продаже лекарств

Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о дистанционной продаже безрецептурных лекарственных препаратов и медицинских препаратов.
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Общество

Скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина

На 85 году жизни скончалась вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина.
Собака.ru вчера в 12:18
Политика

Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу

Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
РБК 03:16
Политика

Конституционный суд одобрил поправки к Конституции

Конституционный суд России постановил, что закон о поправках в Конституции соответствует Основному закону страны.
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Более 200 человек в Москве нарушают режим самоизоляции

В Москве выявлены более 200 человек, которые нарушают режим самоизоляции в связи с распространением коронавируса COVID-19.
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Фильм «Заражение» набирает популярность из-за пандемии коронавируса

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СК завершил расследование уголовного дела историка Соколова

РИА Новости 05:00
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Силуанов сообщил о дефиците бюджета в 2020 году

Бюджет России будет дефицитным в 2020 году, сообщил министр финансов страны Антон Силуанов в среду, 18 марта, в ходе заседания коллегии Федерального казначейства.
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Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют с 1 апреля

«В соответствии со ст. 25 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» правительство РФ постановляет утвердить коэффициент индексации с 1 апреля 2020 года социальных пенсий в размере 1,061», — говорится в документе.
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В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
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Вывоз застрявших в Черногории российских граждан задержан из-за условий балканской страны.
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Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку

Банки фиксируют повышенный спрос на ипотеку Крупнейшие по выдаче ипотеки российские банки наблюдают резкий приток заявок граждан на кредиты.
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Дочь бывшего президента Узбекистана приговорена к 13 годам тюрьмы

Суд в Ташкенте увеличил тюремный срок дочери экс-президента Узбекистана Гульнары Каримовой до 13 лет и 4 месяцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Верховного суда.
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Назван возможный очаг распространения коронавируса в Европе

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Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет.
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Общество

Новые случаи коронавируса зарегистрированы в 15 регионах России

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Эдуард Лимонов
Русский писатель
Русский писатель, поэт, публицист, российский политический деятель, бывший председатель запрещённой в России Национал-большевистской партии, нынешний председатель одноимённых партии и коалиции «Другая Россия». Депутат и член совета Национальной Ассамблеи Российской Федерации. Автор популярных оппозиционных проектов 2000-х годов: «Другая Россия», Марш Несогласных, Национальная Ассамблея, «Стратегия-31». Автор концепции, организатор и постоянный участник «Стратегии-31» - гражданских акций протеста на Триумфальной площади Москвы в защиту 31 статьи Конституции РФ. Также автор «Стратегии-2011» по участию в выборах оппозиционных партий, несмотря на ограничения Минюста и Центральной избирательной комиссии...
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