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Политика Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.

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Экономика На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия Москва, 18 марта 2020, 12:49 — REGNUM Законопроект, наделяющий правительство РФ дополнительными полномочиями для устранения последствий распространения коронавируса, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.

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