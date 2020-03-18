Общество
Вести.RuЭдуард Лимонов умер от онкологического заболевания
Писатель и политический деятель Эдуард Лимонов умер от онкологического заболевания. Такова официальная причина смерти. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе незарегистрированной партии "Другая Россия".
Читать в источнике
Оценить190
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 07:34, Ашберн
Шоу-бизнес
Актриса Волкова выступила с обращением из-за смерти Эдуарда Лимонова
Актриса Екатерина Волкова прокомментировала смерть писателя Эдуарда Лимонова.
Финансы
Курс доллара сегодня превысил 79 рублей
Сегодня, 18 марта, курс доллара в первые минуты торгов вырос до 79,22 рубля. Однако после скачка рост замедлился.
Культура
«Евровидение-2020» перенесли на следующий год из-за коронавируса
Сегодня же стало известно, что «Евровидение-2020» перенесли на следующий год.
Происшествия
Экс-глава московского управления СКР Дрыманов получил 12 лет колонии
Мосгорсуд приговорил бывшего начальника московского управления СКР Александра Дрыманова к 12 годам лишения свободы по делу о взятках.
Наука
Пожилые люди оказались склонны неверно оценивать вероятный срок своей жизни
Пожилых людей опрашивали в 2004 и 2015 годах: они делали субъективные предположения о том, сколько лет им осталось прожить.
Общество
В российских школах объявили каникулы из-за коронавируса
В российских школах объявили каникулы с 23 марта по 12 апреля включительно из-за распространения коронавируса.
Происшествия
Убившего женщину в суде Первоуральска задержали
В Первоуральске полиция задержала мужчину, который в ходе судебного разбирательства убил потерпевшую женщину, сообщает E1.
Политика
Песков отреагировал на «дезинформационную кампанию» из-за коронавируса
Robert Michael / Globallookpress Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал заявления о том, что российские СМИ якобы развернули кампанию против Запада из-за коронавируса.
Общество
В Кремле рассказали о лабораториях для тестов на коронавирус в России
В нескольких городах России уже работают лаборатории для тестов на коронавирус, сеть быстро расширяется, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Путешествия
Ростуризм: Около 100 тысяч российских туристов находятся за рубежом
Порядка ста тысяч организованных туристов из России в настоящее время находятся за границей, сообщает Ростуризм в среду, 18 марта.
Экономика
Сбербанк смоделировал худший сценарий кризиса
Сбербанк смоделировал три возможных сценария развития экономического кризиса в России на фоне распространения пандемии коронавируса, рассказал предправления госбанка Герман Греф: при реализации любого, даже «самого жесткого сценария» банк не пробьет нормативы ЦБ по капиталу и спокойно проходит кризис без сторонней поддержки.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Общество
В Москве видеонаблюдение обнаружило около 200 нарушителей карантина
В Москве система видеонаблюдения "Безопасный город" обнаружила около 200 нарушителей карантина, пишет Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на начальника городского ГУ МВД Олега Баранова.
Финансы
Обвал рубля продолжается
Обвал российской валюты продолжается.
Политика
В МИД назвали ситуацию с россиянами в Черногории критической
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала ситуацию с российскими туристами в Черногории, которым местные власти не дают разрешения на вылет из страны.
Политика
Путин заявил о принадлежности 70% граждан России к среднему классу
Президент России Владимир Путин заявил, что в России 70% жителей относятся к среднему классу.
Спорт
В Assassin’s Creed: Odyssey пройдут бесплатные выходные
Ubisoft проведёт бесплатные выходные в Assassin’s Creed: Odyssey.
Здоровье
ВОЗ указала на опасность ибупрофена при лечении коронавируса
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не рекомендует принимать ибупрофен без рекомендаций врача, если есть подозрение на заражение коронавирусом COVID-19.
Общество
В ФАС начали поступать жалобы на рост цен на продукты
Москва, 18 марта 2020, 14:02 — REGNUM В Федеральную антимонопольную службу начали поступать жалобы на рост цен на социально значимые продукты питания, сообщили в пресс-службе ФАС.
Общество
Путин призвал не покупать продукты впрок
Политика
США внесли в санкционный список пять иранских ученых
США внесли 5 учёных-ядерщиков из Ирана в список санкций, сообщил на брифинге во вторник госсекретарь США Майк Помпео.
Энергетика
«Хотелось бы выше»: Песков оценил ситуацию с ценами на нефть
Москва, 18 марта 2020, 14:01 — REGNUM Текущая стоимость нефти — очень низкая, «хотелось бы выше», заявил 18 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Экономика
На фоне коронавируса Госдума даст правительству новые бюджетные полномочия
Москва, 18 марта 2020, 12:49 — REGNUM Законопроект, наделяющий правительство РФ дополнительными полномочиями для устранения последствий распространения коронавируса, внес в Госдуму глава комитета нижней палаты парламента по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 марта.
Армия и оружие
Поврежденный в боях Ми-24П вернули в строй в Сирии
Многоцелевой ударный вертолет Ми-24П сирийских военно-воздушных сил с бортовым номером 2861 отремонтирован и снова готов выполнять боевые задачи в войне с террористами.
Общество
Институт Роберта Коха: пандемия может длиться два года
Берлин, 17 марта 2020, 15:00 — REGNUM Коронавирус COVID-19 может циркулировать по миру в масштабе пандемии несколько лет, ориентировочно — два года.
Общество
Сотрудники ФСБ накрыли десять подпольных оружейных мастерских
Деятельность десяти подпольных оружейных мастерских пресекли сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, сообщает в среду, 18 марта, пресс-служба ведомства.
Экономика
Сбербанк в апреле подключится к Системе быстрых платежей
Сбербанк начал подключаться к Системе быстрых платежей (СБП), клиентам она станет доступна в первых числах апреля, сообщила зампред правления банка Светлана Кирсанова.
Политика
В ЦИК допустили перенос голосования по Конституции из-за коронавируса
Накануне, 17 марта, Путин не исключил, что дата голосования может быть изменена из-за ситуации с коронавирусом, однако прежде в тот же день он подписал указ о том, что это общероссийское событие запланировано на 22 апреля.
Общество
В Москве готовятся ввести массовый карантин и даже закрыть метро
Источники в мэрии и федеральном правительстве подтверждают подготовку столичных властей к введению полного карантина в Москве, передают «Открытые медиа».