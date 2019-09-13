Политика
КоммерсантъЭдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
В интервью британской газете бывший агент американских спецслужб рассказал, что с госпожой Миллс, с которой он встречался до того, как покинул США, и которая переехала к нему в Россию, они поженились в 2017 году.
Читать в источнике
Оценить71
с чего всё началось
Экс-сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден рассказал в интервью британской газете Guardian, что два года назад женился в России на своей возлюбленной Линдсей МиллсРИА Новостивчера в 18:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 05:34, Вашингтон
Политика
Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.
РИА Новости 05:30
Происшествия
Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре
Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.
ТАСС 04:32
Политика
Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.
RT на русском 05:03
Происшествия
В Ярославской области произошло ДТП с автобусом
Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.
ТАСС 04:58
Шоу-бизнес
Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк
Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.
Культуромания вчера в 13:34
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Экономика
Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости
Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.
Ведомости 05:06
Происшествия
МАК подготовил промежуточный отчет по ЧП с Airbus A321
Российская газета 01:05
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Энергетика
«Газпром» снизил поставки газа через Opal
«Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.
Известия 03:42
Футбол
Волк пашет землю конным плугом. «Тамбов» выпустил ролик к матчу с ЦСКА
Видео можно посмотреть на канале «Тамбова» в YouTube. Матч «Тамбов» — ЦСКА состоится в воскресенье, 15 сентября, в Саранске.
Чемпионат 04:35
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Общество
Москвичам посоветовали не парковаться под деревьями из-за ветра
Из-за сильного ветра московским водителям порекомендовали не парковаться под деревьями.
Известия 03:30
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК 03:40
Авто
Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер
Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.
Авторевю 11 сентября в 08:08
Фигурное катание
Медведева заняла второе место на турнире в Канаде
Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.
Sportbox.RU вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости вчера в 20:53
Здоровье
Назван защищающий от колоректального рака продукт
Газета.Ru 01:40
Шоу-бизнес
Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни
Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.
Life.ru вчера в 10:21
Футбол
Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.
РИА Новости 03:54
Шоу-бизнес
Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось
Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.
REGNUM 05:19
Наука
Крысы оказались способны к групповым играм ради удовольствия
МИР 24 вчера в 23:52
Армия и оружие
Путин заявил о ценности выходцев с Кавказа в российской армии
Российская армия нуждается в военнослужащих – выходцах с Кавказа, заявил президент Владимир Путин.
Взгляд.ру 12 сентября в 08:50
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания онкологией
МедиаПоток вчера в 03:40
Общество
Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву
Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.
РБК 03:58
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Экономика
Тарифы ЖКХ рассчитают по-новому
Поставщикам коммунальных услуг запретят включать в тарифы ЖКХ затраты на уплату банковских комиссий.
Lenta.ru вчера в 05:07
Футбол
«Зенит» дома победил тульский «Арсенал»
Свободная Пресса вчера в 15:06