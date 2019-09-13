с чего всё началось

В интервью британской газете бывший агент американских спецслужб рассказал, что с госпожой Миллс, с которой он встречался до того, как покинул США, и которая переехала к нему в Россию, они поженились в 2017 году.

Эдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России

Политика Зеленский представил нового главу Днепропетровской облгосадминистрации Президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Бондаренко главой Днепропетровской областной государственной администрации.

Происшествия Пассажирское судно «Метеор» село на мель в Югре Судно "Метеор" село на мель на реке Оби в Ханты-Мансийском автономном округе, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального МЧС.

Политика Пушков оценил слова Кучмы о давлении ФРГ и Франции на Зеленского Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отреагировал на слова представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы о давлении Франции и Германии на лидера Украины Владимира Зеленского для того, чтобы он пошёл на уступки Москве.

Происшествия В Ярославской области произошло ДТП с автобусом Пассажирский автобус ПАЗ столкнулся с грузовым автомобилем в Ярославской области.

Шоу-бизнес Пригожин прокомментировал сообщения о болезни Заворотнюк Продюсер Иосиф Пригожин не смог подтвердить сообщения о том, что актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк попала в реанимацию в тяжелом состоянии.

Шоу-бизнес Собчак и Богомолов обвенчались в храме Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.

Экономика Чемезов впервые прокомментировал расследование ФБК о его недвижимости Генеральный директор «Ростеха» Сергей Чемезов в интервью РБК впервые прокомментировал расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального о его недвижимости.

Происшествия На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.

Энергетика «Газпром» снизил поставки газа через Opal «Газпром» снизил поставки газа через трубопровод Opal из-за ограничения, наложенного Судом Евросоюза.

Культура Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят» Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».

Общество Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.

Авто Заменой Mitsubishi Pajero может стать семиместный кроссовер Похоже, Mitsubishi Pajero постигнет та же участь, что и Nissan Pathfinder, который еще семь лет назад превратился из сурового внедорожника в обычный кроссовер с «паркетной» трансмиссией.

Фигурное катание Медведева заняла второе место на турнире в Канаде Российская фигуристка Евгения Медведева заняла второе место на турнире Autumn Classic International в канадском городе Оквилл.

Шоу-бизнес Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).

Шоу-бизнес Муж Заворотнюк сообщил об уходе из ледового шоу из-за её болезни Фигурист Пётр Чернышёв покидает ледовое шоу "Руслан и Людмила" в связи с ухудшением здоровья своей супруги Анастасии Заворотнюк.

Футбол Гончарук предложил инвесторам из Катара покупать футбольные клубы Украины Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что предложил инвесторам из Катара обратить внимание на украинские футбольные клубы.

Шоу-бизнес Состояние Анастасии Заворотнюк ухудшилось Нейрохирурги обсуждают возможные шансы на проведение операции — ввиду тяжелого состояния артистки, они опасаются, что операция может вызвать неврологические осложнения, которые не позволят провести лучевую терапию, что является в такой ситуации единственным вариантом лечения.

Общество Синоптики назвали сроки возвращения тепла в Москву Как сообщали синоптики, в Центральной России, в том числе в Москве, на выходных 14 и 15 сентября ожидается резкое похолодание.

Экономика Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.