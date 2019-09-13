Политика
КоммерсантъЭдвард Сноуден рассказал о тайной женитьбе в России
В интервью британской газете бывший агент американских спецслужб рассказал, что с госпожой Миллс, с которой он встречался до того, как покинул США, и которая переехала к нему в Россию, они поженились в 2017 году.
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Происшествия
В Казахстане четверо военных ранены при хлопке на сгоревшем арсенале
РИА Новости вчера в 21:05
Происшествия
На крупнейшем в мире НПЗ в Саудовской Аравии произошел пожар
На одном из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) саудовской компании Saudi Aramco в Абкаике произошел взрыв и пожар, сообщил телеканал Al-Arabiya.
Коммерсантъ 01:02
Шоу-бизнес
Собчак и Богомолов обвенчались в храме
Телеведущая, светская львица Ксения Собчак и режиссёр Константин Богомолов обвенчались сегодня, 13 сентября, в Храме Большого Вознесения.
Газета Кемерова вчера в 09:14
Энергетика
Украинцы отказываются от газа в пользу дров
Жители Украины все чаще предпочитают отапливать дома при помощи дров, а не газа из-за падения уровня жизни.
Газета.Ru 00:26
Происшествия
В реабилитационных центрах Петербурга СК нашел незаконно удерживаемых
В Ленинградской области Следственный комитет возбудил дело о незаконном удержании десятков людей в сети реабилитационных центров, где им навязывали услуги по освобождению от алкогольной и иных зависимостей.
Интерфакс вчера в 15:12
Политика
Зеленский пообещал «много всего» сказать при встрече с Путиным
Президент Украины Владимир Зеленский мог бы «много всего» сказать своему российскому коллеге Владимиру Путину при личной встрече.
РБК 02:33
Происшествия
Под Воронежем родители два года держали на привязи и прижигали ребенка
В городе Лиски Воронежской области пара два года издевалась над семилетним сыном. Об этом сообщает ГСУ СК по региону.
РИА Новости вчера в 15:56
Шоу-бизнес
У Анастасии Заворотнюк диагностировали опухоль мозга последней стадии
У актрисы Анастасии Заворотнюк, полюбившейся фанатам по роли прекрасной няни Вики, диагностировали опухоль мозга последней, четвертой стадии.
OAnews вчера в 06:20
Технологии
Дефицит IP-адресов усложнит доступ россиян к онлайн-ресурсам
Как заявляют эксперты интернет-отрасли, уже в октябре этого года российские пользователи могут столкнуться с проблемой нехватки IP-адресов.
Infonex.ru вчера в 06:22
Экономика
Греф считает, что нацпроекты не дадут искомого результата
Национальные проекты не дадут искомого результата, считает глава Сбербанка Герман Греф.
ТАСС вчера в 04:07
Футбол
Зенит — Арсенал (Тула) 3:1
REGNUM вчера в 14:52
Экономика
Медведев запустил в России эксперимент по маркировке велосипедов
В России с 16 сентября начнется эксперимент по маркировке велосипедов, следует из постановления правительства, с которым ознакомился РБК.
РБК вчера в 02:18
Единоборства
Фьюри пришёл на взвешивание с Уаллиным в маске рестлера
Ранним утром 15 сентября мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится поединок экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и Отто Уаллина.
Чемпионат 02:19
Политика
Кравчук заявил, что украинцы в 1991 году выступали за союз с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что в 1991 году в ходе референдума о подтверждении "Акта провозглашения независимости Украины" население страны голосовало за союзное с Россией государство.
РИА Новости вчера в 19:19
Экономика
Электронные устройства для курения хотят обложить акцизом с 2020 года
Изменения могут коснуться и электронных систем доставки никотина, таких как Juul, и устройств для нагревания табака по типу Iqos.
Коммерсантъ вчера в 15:50
Энергетика
Греф призвал готовиться к новым кризисам из-за цены на нефть
Глава Сбербанка Герман Греф призвал готовиться к новым кризисам, связанным с падением цен на энергоресурсы.
РИА Новости вчера в 08:19
Общество
Плавучая АЭС «Академик Ломоносов» пришвартовалась в Певеке на Чукотке
Уникальная плавучая атомная теплоэлектростанция (ПАТЭС) "Академик Ломоносов" завершила свой переход из Мурманска на Чукотку и встала к причалу в Певеке, сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе правительства Чукотки.
ТАСС 01:20
Спорт
Пловчиху в США лишили победы из-за открывающего ягодицы купальника
По-мнению судей, на 17-летней девушке был слишком открытый купальник.
Gazeta.SPb вчера в 09:44
Культура
Ксения Собчак станет новой ведущей программы «Пусть говорят»
Эпатажная экс-звезда телеканала «ТНТ», общественный деятель и светская дама Ксения Собчак станет новой ведущей известнейшей телепередачи «Пусть говорят».
Дни24 вчера в 08:16
Происшествия
ФБР рассекретило имя подозреваемого по делу о терактах 11 сентября
Федеральное бюро расследований (ФБР) рассекретило имя подозреваемого в причастности к терактам 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке на башни-близнецы.
Российская газета 01:28
Политика
Сноуден рассказал о своей жизни в России
Эдвард Сноуден заявил, что сознательно держит дистанцию по отношению к российскому обществу, но в Москве в целом ведет нормальную жизнь - встречается с друзьями, гуляет с супругой в парке, ездит в метро и берет такси.
ТАСС вчера в 17:45
Здоровье
Кофе и молоко уменьшают риск заболевания раком
Gazeta.SPb вчера в 14:50
Происшествия
Землетрясение на Алтае почувствовали в других регионах Сибири
Утром 13 сентября на территории Республики Алтай произошло землетрясение.
REGNUM вчера в 01:45
Культура
В Киеве состоялся финал конкурса «Мисс Украина-2019»
Финал конкурса красоты "Мисс Украина - 2019" прошёл в Киеве 12 сентября.
Discover24 вчера в 06:27
Политика
Россия не заинтересована в том, чтобы украинцы зимой остались без газа
Информация о подготовке запасов газа не соответствует действительности, и если транзит будет прекращен, а страны ЕС не окажут Украине помощь, то целый ряд крупных городов останутся без газоснабжения, отметил также Журавко.
REGNUM вчера в 04:26
Кино
HBO снимет приквел «Игры престолов» о Таргариенах и драконах
Действие приквела развернется за 300 лет до событий оригинального сериала и расскажет о закате дома Таргариенов.
РБК вчера в 07:35
Фигурное катание
Медведева упустила победу на турнире в Канаде
Медведева уступила первое место японке Рике Кихире. Результат 19-летней россиянки по итогам короткой и произвольной программ — 217,43 балла.
Lenta.ru 03:41
Политика
Путин поручил ФСБ проверить сохранность Байкала
Президент РФ Владимир Путин поручил ФСБ, МВД и Генпрокуратуре оценить работу чиновников, связаных с защитой экологии Байкала.
VSE42.RU вчера в 11:56