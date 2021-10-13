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Эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма составила 70% в течение трех месяцев

Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.В источнике

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РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник Лайт» еще в 30 странах
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