Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Экономика сегодня Экономика сегодня Росбалт Российская газета Псковская Лента Новостей РЕН ТВ REGNUM Известия Газета.Ru Life.ru ФАН Вечерняя Москва Политика Сегодня Народные новости