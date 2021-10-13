Вакцина "Спутник Лайт" защищает от штамма "дельта" коронавируса COVID-19 на 70% в течение трех месяцев, сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), добавив, что институт им. Гамалеи направил соответствующую статью для публикации на портале препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.В источнике
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
Основатель ФБК (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признан экстремистской организацией) Алексей Навальный находится в тюрьме не за политическую деятельность, а за преступления.
Людям, страдающим хронической мигренью, может помочь потребление жирных кислот EPA (эйкозапентаеновая кислота) и DHA (докозагексаеновая кислота), содержащихся в жирной рыбе, такой как лосось, сельдь, сардины, скумбрия и форель, пишет Мэтью Солан в Harvard Men’s Health Watch.
Замгоссекретаря США Виктория Нуланд подтвердила озвученную в Женеве позицию США, что без согласования особого статуса Донбасса существенный прогресс в урегулировании вряд ли возможен, с учетом совпадения подходов Москвы и Вашингтона по этому вопросу взаимные консультации по теме Украины продолжатся, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.