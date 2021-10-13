ЦБ РФ отметил рост спроса физлиц на валюту на бирже

Объем покупок иностранной валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках за первые 9 месяцев 2021 года оказался больше, чем за аналогичный период 2020 года, но показатели доковидного периода еще не достигнуты, отмечает регулятор.