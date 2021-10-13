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Эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма составила 70% в течение трех месяцев

Эффективность российской однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» против штамма «Дельта» составляет 70% в течение трех месяцев.
Известия
В возрастной группе до 60 лет эффективность вакцины превышает 75%, заявили в фонде.
Комсомольская правда
Выяснилось, что показатели эффективности препарата против дельта-штамма превышают показатели ряда зарубежных двухкомпонентных вакцин.
Профиль
Препарат «Спутник Лайт» является однокомпонентным.
Экономика сегодня

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Эффективность «Спутника Лайт» против дельта-штамма составила 70% в течение трех месяцев
РИА Новости08:39
В РФПИ рассказали об эффективности «Спутника Лайт» против штамма «Дельта»
Москва 2408:58
РФПИ: «Спутник V» останется основной вакциной против COVID-19
Российская газета09:56
Эффективность «Спутника Лайт» против штамма «дельта» составила 70%
Интерфакс08:40
РФПИ ожидает регистрацию вакцины «Спутник Лайт» еще в 30 странах
ТАСС10:15
В РФПИ оценили эффективность «Спутника Лайт» против штамма «Дельта»
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РФПИ: Эффективность вакцины «Спутник лайт» против дельта-штамма составляет 70% в течение трех месяцев
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