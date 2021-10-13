Объем покупок иностранной валюты физлицами на биржевом и внебиржевом рынках за первые 9 месяцев 2021 года оказался больше, чем за аналогичный период 2020 года, но показатели доковидного периода еще не достигнуты, отмечает регулятор.
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что до возвращения Киевом офицера представительства республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) продолжать полноценный диалог в минском формате бессмысленно.
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту и депутат Госдумы РФ Светлана Журова 13 октября осудила российского бойца Хабиба Нурмагомедова за шутку о драке в метро Москвы, в результате которой серьезно пострадал мужчина.
"Председатель СК России жестко раскритиковал подчиненных за волокиту и поручил передать уголовное дело в производство следователей центрального аппарата ведомства, а криминалистам Главного управления криминалистики также подключиться к расследованию", - сказано в сообщении Следственного комитета.