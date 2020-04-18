По словам врача иммунолога-аллерголога Владимира Володина, несмотря на высокие температуры, в бане существует повышенная влажность, а в таких условиях вирус длительное время сохраняется в воздухе.

с чего всё началось

Врач иммунолог-аллерголог Владимир Володин оценил эффективность бани в борьбе с коронавирусом. Он рассказал «Вечерней Москве», что в условиях повышенной влажности вирус длительное время сохраняется в воздухе и на поверхностях, несмотря на температуру в 100 градусов по Цельсию.

Эффективность бани в борьбе с коронавирусом оценили

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