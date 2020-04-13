Коронавирус
Живая КубаньНовый препарат от коронавируса признан эффективным
Эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом подтвердили вирусологи из Канады, сообщает информационное агентство Regnum. Препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.
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с чего всё началось
Как сообщает Journal of Biological Chemistry, проводящие в Канаде исследования в области борьбы с COVID-19 вирусологи подтвердили, что препарат Ремдесивир показал свою высокую эффективность в отношении коронавируса.Московский Комсомолецвчера в 19:50
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Канадские ученые выяснили, что ремдесивир эффективно останавливает репликацию вируса SARS-CoV-2
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