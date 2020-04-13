Коронавирус

Живая КубаньЖивая КубаньНовый препарат от коронавируса признан эффективным

Эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом подтвердили вирусологи из Канады, сообщает информационное агентство Regnum. Препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.
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с чего всё началось
Как сообщает
 Journal of Biological Chemistry, проводящие в Канаде исследования в области борьбы с COVID-19 вирусологи подтвердили, что препарат Ремдесивир показал свою высокую эффективность в отношении коронавируса.
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Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области.
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Российская газета 02:37
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Общество

В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение

С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии.
Газета.Ru 04:42
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Происшествия

В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом

Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19.
Форпост Северо-Запад 05:28
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Общество

Депутат рассказал о защищающей Алтай от коронавируса священной мумии

Московский Комсомолец 05:11
Экономика

Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35%

Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.
RT на русском вчера в 07:03
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Общество

Власти Москвы отказали в выдаче почти миллиона цифровых пропусков

Власти Москвы за сутки отказали в оформлении 900 тыс. цифровых пропусков из-за неверных сведений, поданных заявителями.
РБК вчера в 06:19
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Общество

Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах

Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора.
РБК 05:22
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Общество

Собянин отреагировал на очереди в метро из-за пропускного режима

Lenta.ru 03:51
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Общество

За сутки в России добавилось 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах

За минувшие сутки в России выявлено 3388 заболевших COVID-19 в 65 регионах страны.
Российская газета 03:30
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Общество

В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик

Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН).
Коммерсантъ вчера в 12:32
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Экономика

В России могут вернуть продуктовые карточки

Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан.
Вести.Ru вчера в 22:57
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Общество

В Тульской области подтверждено 45 новых случаев заражения коронавирусом

Тула, 15 апреля 2020, 10:47 — REGNUM 45 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Тульской области за последние сутки, два человека выздоровели.
REGNUM 03:47
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Происшествия

Число заболевших коронавирусом в Ростовской области увеличилось до 104

Число заболевших новой коронавирусной инфекцией в Ростовской области выросло до 104.
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 03:37
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Энергетика

МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории

Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.
RT на русском 05:08
Политика

Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны

Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)».
REGNUM вчера в 06:10
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Политика

Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения.
Газета.Ru вчера в 18:33
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Энергетика

В России зафиксировали снижение цен на бензин

По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго).
РИА Новости вчера в 23:46
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Здоровье

Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе

Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета.
Солидарность вчера в 10:19
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Здоровье

11 новых случаев коронавируса выявлено в Алтайском крае

Количество и география заболевших коронавирусом увеличились в Алтайском крае за прошедшие сутки.
Алтайская правда вчера в 23:38
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Общество

Валентина Гречушкина уволена с поста зампреда правительства

Четвертая Власть 03:06
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Общество

В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов

Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства.
РИА Новости 04:45
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Экономика

Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом

Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия».
News.ru вчера в 08:22
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Общество

Во Владимирской области выявлено 45 новых случаев коронавируса

Во Владимирской области на последние сутки выявлено 45 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Довод 04:52
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Общество

В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса

В России за последние сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.
Афиша Daily 03:39
Шоу-бизнес

Ольга Бузова показала своего будущего ребенка от Давида Манукяна

Фанаты Бузовой, отметили что будущая дочь телеведущей и видеоблогера очень мила, что впрочем неудивительно при таких красивых родителях.
Территория новостей вчера в 12:52
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Политика

Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды

Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса.
РБК 13 апреля в 08:08
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Здоровье

Рост числа инвалидов ожидается после эпидемии коронавируса в России

Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, после завершения эпидемии в России может вырасти число инвалидов.
Live24 00:51
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Общество

Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса

Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин.
РИА Новости 02:30
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Общество

В Самаре полицейские выявляют нарушителей самоизоляции

На улицах областной столицы стало больше людей. Ежедневные рейды полиции выявляют новых нарушителей.
ГТРК Самара 03:29
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