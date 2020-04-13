с чего всё началось

Эффективность препарата «Ремдесивир» в борьбе с коронавирусом подтвердили вирусологи из Канады, сообщает информационное агентство Regnum. Препарат прошёл тестирование при лечении ближневосточного респираторного синдрома (MERS) и атипичной пневмонии SARS-COV, схожих по структуре РНК с коронавирусом.

Политика На Украине допустили возможность ракетного удара по России Директор украинского Павлоградского химического завода, производящего, перерабатывающего и утилизирующего ракетное топливо, не исключил нанесения ракетного удара по инфраструктурным объектам в России, включая нефтеперерабатывающий завод в Ростовской области. 3K

Общество Южноуральцев начали массово штрафовать за нарушение самоизоляции Полиция Челябинской области начала выписывать штрафы по статье 20.6.1 КоАП РФ о "Невыполнении правил поведения при введении режима повышенной готовности", внесенной в административный кодекс для пресечения нарушений режима самоизоляции, сообщил в среду на брифинге в правительстве региона губернатор Алексей Текслер. 187

Общество В Москве 213 нарушителей карантина отправили на принудительное лечение С начала появления коронавируса в российской столице на принудительное лечение было направлено 213 нарушителей режима самоизоляции, все они были заражены или контактировали с заболевшими, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление пресс-службы городской мэрии. 25

Происшествия В Петербурге скончался пятый пациент с коронавирусом Как стало известно в среду, 15 апреля, накануне в Петербурге умер пятый пациент, у которого ранее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19. 1

Экономика Путин заявил о падении объёма розничной торговли в России на 35% Объём розничной торговли в России в апреле на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией сократился более чем на 35%, заявил президент Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам. 256

Общество Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов в 9 классах Основной период основного государственного экзамена (ОГЭ) и государственного выпускного экзамена (ГВЭ, подвид итоговой аттестации — РБК) для выпускников 9 классов в этом году пройдет с 8 июня по 31 июля, сообщается на сайте Рособрнадзора. 1

Общество В Коммунарке от коронавируса умер 36-летний физик-ядерщик Российский физик-ядерщик Данила Тлисов умер в больнице №40 в Коммунарке, сообщили в Институте ядерных исследований Российской академии наук (ИЯИ РАН). 138

Экономика В России могут вернуть продуктовые карточки Производители и поставщики призвали вернуться к проекту Минпромторга о продуктовых карточках для малоимущих граждан. 2,3K

Энергетика МЭА ожидает в 2020 году крупнейшее падение спроса на нефть в истории Падение спроса на нефть по итогам текущего года станет крупнейшим в истории и составит 9,3 млн баррелей в сутки.

Политика Госдума поменяла дату окончания Второй мировой войны Устанавливается новый день воинской славы России — «3 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)» и одновременно исключается действующая памятная дата «2 сентября — День окончания Второй мировой войны (1945 год)». 4,6K

Политика Трамп заявил о приостановке финансирования ВОЗ Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения. 311

Энергетика В России зафиксировали снижение цен на бензин По итогам прошедшей недели в России зафиксировано снижение розничных цен на бензин, свидетельствуют данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК, структура Минэнерго). 3,1K

Здоровье Рошаль требует прекратить следственную проверку больницы в Уфе Доктор Леонид Рошаль, президент Союза «Национальная медицинская палата» выступил с заявлением, в котором требует прекратить преследование главного врача Республиканской клинической больницы им. Куватова Эльзы Сыртлановой в Башкирии со стороны Следственного комитета. 234

Общество В Мурманской области пациентов с COVID-19 отследят с помощью браслетов Власти Мурманской области приняли решение о выделении из резервного фонда почти 1,5 миллионов рублей на закупку трекер-браслетов, которые будут использовать для отслеживания перемещений пациентов с COVID-19, говорится в постановлении правительства. 29

Экономика Экономисты призвали правительство раздать деньги для борьбы с кризисом Правительство же, как заявляют экономисты, должно взять на себя издержки по выплате займов при выполнении ряда условий со стороны бизнеса, говорится в докладе на сайте фонда «Либеральная миссия». 3K

Общество В России за сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса В России за последние сутки зафиксировано 3388 новых случаев коронавируса в 65 регионах.

Политика Путин поручил рассмотреть возможность субсидирования доставки еды Президент России Владимир Путин поручил рассмотреть возможность поддержки и развития онлайн-сервисов доставки еды в период пандемии коронавируса. 452

Здоровье Рост числа инвалидов ожидается после эпидемии коронавируса в России Как сообщает издание «Известия» со ссылкой на заведующего лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины ДВФУ Михаила Щелканова, после завершения эпидемии в России может вырасти число инвалидов. 12

Общество Собянин объявил о дополнительных мерах соцподдержки из-за коронавируса Власти Москвы будут вводить дополнительные меры поддержки жителей, попавших в трудную ситуацию из-за COVID-19, сообщил в своем личном блоге мэр российской столицы Сергей Собянин. 398