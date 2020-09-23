Экономика

ТАССТАССЭффективность госпрограммы по развитию Арктики выросла в 2019 году

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По итогам 2018 года, по оценке Счетной палаты, эффективность госпрограммы была низкой: уровень выполнения всех показателей составлял 14,3%.
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