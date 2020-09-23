Экономика
ТАССЭффективность госпрограммы по развитию Арктики выросла в 2019 году
По итогам 2018 года, по оценке Счетной палаты, эффективность госпрограммы была низкой: уровень выполнения всех показателей составлял 14,3%.
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Политика
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости 10:50
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на публикацию переписки Рудковской с Загитовой
Олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о публикации командой Этери Тутберидзе скриншотов переписки супруги экс-фигуриста Яны Рудковской с победительницей Игр Алиной Загитовой.
Газета.Ru 02:59
Футбол
УЕФА объявил претендентов на приз лучшему футболисту сезона
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил тройку претендентов на приз лучшему футболисту по итогам сезона 2019/20.
Деловое.ТВ 11:47
Общество
Алексея Навального выписали из стационара клиники «Шарите»
Повестка дня 07:54
Общество
Россиянина более 20 лет держали в рабстве на ферме в Польше
Польская семья 23 года держала россиянина Николая Ерофеева в рабстве на своей птицефабрике, сообщил телеканал Polsat.
РИА Новости 12:30
Политика
Латвия и Эстония не признают Лукашенко легитимным президентом
Первый Севастопольский 11:29
Кино
Место Железного человека из киновселенной Marvel может занять Том Круз
Заменить Железного человека в качестве лидера «Мстителей» после событий в «Финале» может Том Круз, сообщает «РГ», со ссылкой на портал MCU.
UfaTime.ru вчера в 15:19
Общество
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия 13:01
Общество
Авиасообщение с Грецией может возобновиться в первой половине октября
Цандекиди подчеркнул, что на первом этапе турбизнес волнует сам факт возобновления авиасообщения между Россией и Грецией.
Интерфакс 08:20
Происшествия
Рэпер Гулиев признал вину по делу о ДТП на Остоженке
Рэпер Эльмин Гулиев признал вину по уголовному делу о ДТП на Остоженке в Москве, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
ТАСС 13:38
Общество
Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Глава Минфина, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют потому, что они получают зарплату.
Pravda.Ru 10:22
Политика
Посольство РФ получило ноту от МИД Болгарии о высылке дипломатов
Российское посольство в Софии подтвердило получение ноты от МИД Болгарии о признании двух дипломатов персонами нон-грата.
Газета.Ru 12:25
Политика
Захарова заявила, что Россия никогда не обладала веществом «Новичок»
Советский Союз и Россия никогда не проводили исследований по созданию отравляющего вещества "Новичок".
ТАСС 10:39
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова впервые прокомментировала роман с Ильей Авербухом
Хотя актриса несколько раз намекала на отношения с Авербухом. Так, например, подписчики заметили, что она ведет эфиры из его дома.
CT news 05:11
Происшествия
Замглавы района Ленобласти задержан по подозрению в мошенничестве
В отношении 50-летнего чиновника возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Санкт-Петербург.ру 09:36
Политика
США ужесточили санкции против Кубы
Вашингтон в среду ужесточил санкции против Кубы.
Российская газета 12:21
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя школьница найдена живой
Двенадцатилетняя девочка, пропавшая в понедельник в центре Москвы, найдена живой.
Российская газета вчера в 18:41
Шоу-бизнес
Наташа Королева рассказала о семейном кризисе
"Из кризиса одни семьи выходят преображенными, с новыми правилами и обновлённой структурой семейных ролей, а другие теряют все то немногое, чем владели!" - написала она.
Газета.Ru 09:59
Авто
JAC представил в России электромобиль iEV7S за 2,3 млн рублей
Новинка ожидаемо получила только одну комплектацию и при цене в 2 299 000 рублей стала самым доступным электромобилем на российском рынке.
Автоновости дня 01:50
Общество
Путин поручил рассмотреть увеличение выплат семьям с детьми
Прошу при работе над бюджетом предусмотреть возможность увеличения размера такой выплаты, начиная с 2021 года.
ТВ Центр 08:48
Авто
Производство обновленного Lada Largus начнется в конце октября
Выпуск рестайлинговой Lada Largus стартует в конце октября текущего года.
Новые автомобили 07:09
Культура
Владимира Соловьёва жёстко высмеяли в пародийном юмористическом шоу
Бывший кавээнщик, а ныне звезда юмористических шоу Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва, в которой высмеял его привычку оскорблять людей.
News.ru 12:33
Кино
«Чёрную вдову» перенесли на май 2021 года
Как и предрекали многие инсайдеры, Marvel решила не рисковать и перенесла премьеру «Чёрной вдовы» — теперь лента выйдет лишь 7 мая 2021 года.
Игромания.ру 13:13
Происшествия
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Evo-rus.com 09:32