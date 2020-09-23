Экономика
ТАССЭффективность госпрограммы по развитию Арктики выросла в 2019 году
По итогам 2018 года, по оценке Счетной палаты, эффективность госпрограммы была низкой: уровень выполнения всех показателей составлял 14,3%.
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Почти 10,5% бюджета госпрограммы по жилью не было исполнено в 2019 году, заявили в Счётной палате
Парламентская газета09:50
В Нижегородской области снова снизились темпы исполнения нацпроектов
Московский Комсомолец Нижний Новгород08:50
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Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
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Стоимость автомобиля под названием LADA 50th Anniversary Limited Edition составит 19 900 евро (1,8 млн руб. по нынешнему курсу), что втрое дороже базовой модификации Lada 4x4 в России (от 572 900 руб.).
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Правительство Украины поручило ведомствам внести предложения о введении специальных санкций в отношении российского интернет-ретейлера Wildberries, а также российской медиакомпании ivi (ivi.ru).
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RT на русском 09:22
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Бывший президент Blizzard Entertainment основал новую компанию
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Политика
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РИА Новости 10:03
Политика
В Кремле воздержались от комментариев инаугурации Лукашенко
В среду, 23 сентября, стало известно, что правительство России решило воздержать от комментариев инаугурации Лукашенко.
Piter.tv 09:46
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В Ростовской области подтвердили подлинность письма санитарного врача
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Россиянка обматерила и ударила сына в такси и попала на видео
Снятое водителем видео из салона такси опубликовано в сообществе «Курский бомондъ» во «ВКонтакте».
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Курс доллара впервые с апреля поднялся выше 77 рублей
Курс рубля вечером усилил снижение, доллар поднялся выше 77 рублей впервые с 22 апреля на фоне роста на форексе, евро торгуется почти по 90 рублей, следует из данных Московской биржи.
РИА Новости 10:23
Экономика
Греф о сделке «Яндекса» и «Тинькофф»: мы не боимся конкуренции
Президент—председатель правления Сбербанка Герман Греф прокомментировал планы по покупке компанией «Яндекс» TCS Group, которая владеет Тинькофф-банком.
Коммерсантъ 10:36
Политика
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Владимир Путин обсудил с Эммануэлем Макроном ситуацию с Навальным
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RuNews24.ru вчера в 13:28
Происшествия
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Пожарные ликвидировали возгорание строительного мусора на юго-востоке Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.
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Аналог Skoda Karoq от Volkswagen для России показали на рендерах
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Генпрокурор призвал усилить контроль за интернетом
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BFM.ru 10:09