Общество
ВедомостиЭффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
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с чего всё началось
По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).Ведомостивчера в 16:10
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Новосибирская область вошла в десятку регионов страны с самым неэффективным управлением
Тайга.инфовчера в 21:42
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Происшествия
На Сахалине более 200 рыбаков эвакуировали с оторвавшейся льдины
Спасатели эвакуировали с оторвавшейся от берега на юге Сахалина льдины 230 рыбаков, ещё около 30 по-прежнему ждут помощи, сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Сахалинской области.
Политика
Совфед освободил Чайку от должности генпрокурора
20 января президент России Владимир Путин предложил освободить Чайку от должности генпрокурора и внес на рассмотрение на этот пост кандидатуру Краснова.
Авто
Изменения в регистрации авто стали для водителей новой ловушкой
Эксперты издания Autonews рассказали читателям, как работает нововведение по регистрации новых автомобилей в салонах, а также, почему владельцам рекомендуют везти машину в МРЭО на эвакуаторе.
Политика
Сенат США проведет процесс по импичменту Трампа в ускоренном режиме
Сенат Конгресса США одобрил во вторник резолюцию, которая позволит верхней палате законодательного органа провести процесс в рамках импичмента президента Дональда Трампа в ускоренном режиме.
Футбол
«Динамо» намерено расстаться с Жоаозиньо и Кардозу
Как стало известно «Чемпионату», «Динамо» намерено попрощаться с полузащитниками Жоаозиньо и Мигелом Кардозу.
Политика
Матвиенко предложила расширить список лиц с запретом на иностранное гражданство
Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила расширить список лиц, которым запрещено иметь второе гражданство или вид на жительство другого государства, и объяснила, почему в них нужно включить дипломатов.
Культура
Путин поздравил актрису Валентину Талызину с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актрису театра и кино, народную артистку России Валентину Талызину с 85-летием, сообщает пресс-служба Кремля.
Политика
Названы покинувшие правительство России чиновники
Правительство России покинут 14 чиновников, входивших в предыдущий состав кабмина.
Политика
После отставки Мединский станет помощником Путина по культуре
Общество
Мишустин поручил внести изменения в закон о бюджете
Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы, а также в закон о бюджете Пенсионного фонда.
Политика
Либертарианцы отозвали заявку на митинг 1 февраля в Москве
Представители незарегистрированной Либертарианской партии России отозвали заявку на митинг 1 февраля против конституционной реформы, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь лидера партии Михаила Светова Александр Гуд.
Шоу-бизнес
Елизавета II забрала у Меган Маркл все подаренные украшения
Елизавета II лишила жену принца Гарри Меган Маркл всех подаренных ей украшений из-за решения пары отказаться от королевского титула.
Армия и оружие
В НАТО появились беспилотники, способные вести разведку в России
По словам Генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, модернизированные дроны предоставят альянсу уникальные возможности, которых нет у РФ или Китая.
Хоккей
Панарин пропустит матч звёзд НХЛ
Отмечается, что Панарин получил травму верхней части тела, из-за чего он не смог сыграть в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Айлендерс» (2:4).
Политика
Министром экономического развития России назначен Максим Решетников
Бывший глава Пермского края Максим Решетников назначен на пост министра экономического развития Российской Федерации.
Общество
Названы цены на «красивые» номера для автомобилей
Политика
Мишустин провел назначения в аппарате правительства
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжения о новой структуре аппарата правительства.
Общество
Новый министр спорта был судим за передачу федеральной земли частникам
Назначенный вчера на пост министра спорта России Олег Матыцин восемь лет назад был судим за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок, сообщает Znak.com.
Экономика
Лукашенко: Россия не дает согласие на поставки нефти из Казахстана
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия не дает согласия на поставки нефти для Белоруссии из Казахстана.
Политика
Объявлен новый состав правительства РФ
Назван новый состав правительства РФ. Ряд министров прошлого кабмина сохранили свои должности, однако появились и новые лица.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 19 копеек — до 61,73 рубля. Курс евро увеличился на 16 копеек и составил 68,49 рубля.
Общество
Известным российским комиком заинтересовалась полиция
Полиция заинтересовалась известным российским комиком Александром Долгополовым и потребовала от петербургского бара HopHead Tap Room предоставить сведения о нем. Об этом сам комик рассказал у себя в Instagram.
Политика
Американское СМИ рассказало, как США разрушали СССР
В конце статьи Тед Ролл приходит к выводу, что США "немало потрудились", чтобы разрушить СССР.
Политика
Стали известны доходы членов нового правительства России
Стали известны доходы членов нового состава правительства России. Данные опубликовала газета «Коммерсантъ».
Общество
Россиянка победила в конкурсе «Миссис Вселенная – 2020»
Победительницей конкурса красоты «Миссия Вселенная – 2020» стала жительница Санкт-Петербурга Ксения Вербицкая.
Наука
Учёные выяснили причину внезапного инфаркта
Американские учёные из Йельского университета заявили, что одной из главных причин внезапного инфаркта является воздействие ультрамелких частиц, которые часто встречаются в загрязненном воздухе.
Политика
Украина выступила против дружбы с Россией в ПАСЕ
Украина не намерена поддерживать дружеские отношения с Россией в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявила 21 января глава украинской делегации Елизавета Ясько в интервью изданию «Новое время».
Футбол