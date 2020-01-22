Общество

ВедомостиВедомостиЭффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
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Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
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Эффективность управления снизилась в большинстве субъектов России

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Американский президент Дональд Трамп заявил, что у США есть готовый план по сдерживанию распространения нового неизвестного коронавируса, обнаруженного в Китае, сообщает Reuters.
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В Австралии нашли древнейший на Земле метеоритный кратер

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