Политика

ВедомостиВедомостиЭффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
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Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

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Новосибирская область вошла в десятку регионов страны с самым неэффективным управлением

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СМИ: в регионах снизилась эффективность управления

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Эффективность управления снизилась в более чем 50 российских регионах

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АМИТЕЛвчера в 23:03
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Газета.Ru вчера в 13:35
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Газета.Ru вчера в 23:57
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Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
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Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
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Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
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Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
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Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
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Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
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Американская компания SpaceX планирует осуществить 24 января запуск с целью вывода на орбиту 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.
ТАСС вчера в 22:27
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