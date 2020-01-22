Политика
ВедомостиЭффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
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Новосибирская область вошла в десятку регионов страны с самым неэффективным управлением
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Авто
Datsun показал обновлённый седан on-DO
Спорт
Матыцин стал министром спорта России
Президент Международной федерации студенческого спорта Олег Матыцин указом президента РФ назначен министром спорта России.
Общество
Дерипаска обвинил ЦБ в уничтожении миллионов рабочих мест в России
«Тут же вспоминается наш ЦБ, который за аналогичный срок может похвастаться уничтожением двух с половиной миллионов рабочих мест», — написал Дерипаска.
Политика
Ну вот и назван состав нового Правительства.
Российский предприниматель Сергей Васильев на своей странице в Facebook прокомментировал новый состав правительства, предложенный Михаилом Мишустиным.
Игры
Опубликован полный тизер-трейлер Godfall с демонстрацией геймплея
В сеть выложили полный тизер-трейлер предстоящей экшен-RPG (ролевая игра, в которой результат часто зависит от реакции геймера) нового поколения Godfall.
Культура
Дмитрий Харатьян отметил 60-летие
Народный артист России Дмитрий Харатьян накануне, 21 января, отметил 60-летний юбилей.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
В Новосибирске уволили полицейского, который залил в бак стеклоомывателя патрульной машины виски. Выходка сотрудника ДПС попала на видео.
Общество
Кабинет Мишустина получил экономического идеолога из Кремля
Финансово-экономический блок в новом правительстве Михаила Мишустина претерпел радикальные изменения, и главное из них — назначение на должность первого вице-премьера Андрея Белоусова, более шести лет занимавшего пост помощника президента по экономике.
Политика
Владимир Путин утвердил Доктрину продовольственной безопасности
Утверждённый Путиным документ предполагает также повышение урожайности основных культур, вовлечение в оборот неиспользуемых пахотных площадей и развитие селекции, передаёт ТАСС.
Футбол
Джано Ананидзе расторг контракт со «Спартаком»
Шоу-бизнес
В Сети затравили 4-летнюю дочь звезды Comedy Woman
4-летнюю дочь актрисы Comedy Woman Марии Кравченко затравили хейтеры.
Кино
Хьюго Уивинг не сыграет агента Смита в новой «Матрице»
Британский актер Хьюго Уивинг не исполнит роль агента Смита в четвертой серии франшизы "Матрица". Об этом пишет издание Time Out.
Политика
Лукашенко стал самым популярным у россиян иностранным политиком
Президент Белоруссии Александр Лукашенко является самым популярным у россиян иностранным политиком, заявил генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
Политика
Виталий Мутко не войдет в состав нового правительства
Исполняющий обязанности вице-премьера Виталий Мутко не войдет в новый состав правительства.
Происшествия
ТАСС: на загоревшемся траулере в Охотском море произошел взрыв
На горящем в Охотском море траулере «Энигма Астралис», на борту которого остается запас топлива, произошел взрыв, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Армия и оружие
Рассчитано время для защиты Москвы от ракетного удара
Для защиты Москвы от ракетного удара с помощью действующей системы противоракетной обороны может потребоваться до нескольких десятков минут.
Политика
Решение Обамы о высылке в 2016 году дипломатов РФ разозлило Трампа
Дональд Трамп был разозлен, когда в декабре 2016 года, за три недели до его инаугурации, президент США Барак Обама объявил о высылке из страны 35 российских дипломатов.
Здоровье
До девяти выросло число жертв нового типа коронавируса в Китае
В Китае число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, выросло с шести до девяти человек, сообщил замглавы госкомитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь на пресс-конференции.
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Кино
Машины для супергероев из вселенной Marvel
Особенно учитывая, что персонаж является супергероем в фильмах, а играющий его актер — суперзвездой в реальности.
Общество
Названа дата начала доступа к бесплатному социальному интернету
Минкомсвязи приняло решение о том, что интернет-доступ к порталу госуслуг и сайтам всех федеральных и региональных органов власти по всей стране станет бесплатным с 1 марта 2020 года, передает РИА "Новости".
Политика
Путин внес в Госдуму проект закона о поправке к Конституции
Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы проект закона о поправке к Конституции РФ.
Общество
Коллекторов решили допустить до долгов россиян по ЖКХ
Коллекторов решили допустить до полноценной работы с долгами россиян по услугам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ).
Общество
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков
Минэкономики разработало тарифы для продажи «красивых» госзнаков Минэкономики разработало официальные тарифы на приобретение так называемых красивых автомобильных номеров: тарифы будут закреплены в виде госпошлин в Налоговом кодексе уже со следующего года.
Футбол
Кокорин временно перейдет из «Зенита» в «Сочи»
Политика
СМИ сообщили об отмене митинга против изменения Конституции 1 февраля
Заявка на митинг против конституционной реформы была отозвана из московской мэрии, сообщает «Новая газета».
Политика
Рошаль оценил назначение Мурашко на пост главы Минздрава РФ
Президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль прокомментировал назначение Михаила Мурашко на пост главы Министерства здравоохранения РФ.
Происшествия
В Москве нашли мертвой невестку Никиты Хрущева
В столице была найдена мертвой супруга сына советского лидера Никиты Хрущева, 85-летняя Галина Шумова.
Общество
Двух россиян задержали в Давосе в преддверии форума
За пять месяцев до Всемирного экономического форума в Давосе задержали двух россиян, которых власти Швейцарии подозревали в шпионаже и покушении на финансиста Уильяма Браудера.
Космос
SpaceX намерена 24 января вывести на орбиту 60 микроспутников Starlink
Американская компания SpaceX планирует осуществить 24 января запуск с целью вывода на орбиту 60 микроспутников системы Starlink для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет.