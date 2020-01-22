Политика
ВедомостиЭффективность управления снизилась более чем в 50 регионах
Эффективность управления регионами в 2019 г. снизилась, говорится в ежегодном рейтинге Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК).
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с чего всё началось
По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).Ведомостивчера в 16:10
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Новосибирская область вошла в десятку регионов страны с самым неэффективным управлением
Тайга.инфовчера в 21:42
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Энергетика
Белоруссия купила нефть в Норвегии
Политика
Вероника Скворцова покинет пост главы Минздрава
Нынешний министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова покинет правительство. Об этом сообщил "РБК" со ссылкой на источники в кабмине.
Политика
В России объявлен новый состав правительства
Российский президент Владимир Путин подписал указы о назначении министров и вице-премьеров нового правительства, возглавляемого Михаилом Мишустиным.
Кино
Составлен список лучших фильмов XXI века
Авторитетное издание Empire сформировало десятку лучших фильмов XXI века.
Армия и оружие
В Минобороны рассчитали время на защиту Москвы от ракетного удара
Политика
Дмитрий Козак покинет правительство
В новый состав кабинета министров РФ под руководством Михаила Мишустина не войдет нынешний и. о. вице-премьера Дмитрий Козак.
Футбол
Кокорин в первом матче за «Зенит» сделал хет-трик
Футболист Александр Кокорин в своем первом матче за петербургский "Зенит" сделал хет-трик.
Финансы
Акции ВТБ выросли на дивидендах
Андрей Костин подтвердил выплаты в размере 50% от чистой прибыли банка Акции ВТБ на Московской бирже резко выросли после того, как глава второго по величине активов российского банка Андрей Костин подтвердил, что ВТБ планирует направить на дивиденды за 2019 год 50% от чистой прибыли.
Энергетика
Санкции США помогли России в 2019 году нарастить экспорт нефти
РБК уже отмечал, что Россия с марта 2019 года опередила Венесуэлу по объемам поставок нефти в США, после того как венесуэльский экспорт практически обнулился из-за санкций.
Происшествия
В Бурятии четверо бездомных погибли при пожаре в коллекторе
В Бурятии возбуждено уголовное дело по факту гибели четырех человек в коллекторе.
Здоровье
Роспотребнадзор разработал средства для диагностики коронавируса
Российские исследователи разработали средства, способные диагностировать новый коронавирус на ранней стадии.
Политика
Лукашенко признали самым популярным зарубежным политиком в России
Белорусский президент Александр Лукашенко - самый популярный зарубежный политик среди россиян, заявили во ВЦИОМ.
Авто
Дилеры Renault в России столкнулись с дефицитом Duster
Происшествия
Емельяненко арестовали за хулиганство в Анапе
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко по решению анапского суда арестован на семь суток за хулиганство.
Происшествия
Полицейского уволили после того, как он залил в машину ДПС виски
Общество
МВД ищет комика Долгополова после стендапа в Петербурге
Общество
Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил подготовить изменения в закон о бюджете на 2020-2022 годы и в закон о бюджете Пенсионного фонда, сообщается на сайте кабмина.
Авто
В Mitsubishi рассказали о новинках для России
Официально подтверждено, что в этом году в России появится обновлённый Pajero Sport.
Наука
Ученые назвали неожиданную причину внезапного инфаркта
Исследователи из Йельского университета назвали главную причину внезапного инфаркта.
Политика
Путин подписал указ о количестве замов премьера РФ
У премьера Российской Федерации будет девять замов вместо десяти, следует из подписанного указа президента РФ Владимира Путина.
Шоу-бизнес
Агния Дитковските с 5-летним сыном отдыхает на Бали
Известная актриса Агния Дитковските растит маленького сына Федора, появившегося на свет в ее браке с артистом Алексеем Чадовым.
Общество
Министр спорта РФ был судим за передачу земель университета физкультуры под «Черкизон»
Назначенный накануне министром спорта РФ Олег Матыцин восемь лет назад был осужден за передачу земель Российского госуниверситета физкультуры под Черкизовский рынок.
Армия и оружие
В Донецке застрелили замкомандира полка МВД ДНР Алексея «Грина»
Общество
В Роспотребнадзоре предупредили о клещах в зимнее время
Представитель Роспотребнадзора отметила, что меры защиты зимой от клещей остаются прежними.
Политика
В Сенате США начался процесс по импичменту Трампа
Судебный процесс в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа начался во вторник в Сенате (верхней палате Конгресса) США.
Здоровье
В Китае число погибших от нового коронавируса достигло девяти человек
Число скончавшихся от нового типа коронавируса в Китае достигло девяти человек, выявлено 440 подтвержденных случаев заражения, заявил на пресс-конференции в среду заместитель главы государственного комитета КНР по вопросам гигиены и здоровья Ли Бинь.
Политика
Рошаль прокомментировал смену министра здравоохранения
Президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль прокомментировал «Известиям» отставку министра здравоохранения Вероники Скворцовой и назначение главой Минздрава Михаила Мурашко.
Общество
Спикер Госдумы предложил оштрафовать Водонаеву на 100 млн рублей
Политика
Захарова прокомментировала слова Помпео о Венесуэле
По словам Захаровой, слова Помпео подтверждают, что Америка никогда не оставляла тактику вмешательства в дела других стран и политику смены режимов.