Общество

Регион onlineРегион onlineЭффективность управления снизилась в 53 регионах России

Новый 2020 год уже полноправно вступил в свою силу, а итоги года ушедшего по разным параметрам все еще продолжают подводить. На этот раз эксперты проанализировали политическую ситуацию в регионах страны и пришли к выводу, то в 53 субъектах Российской Федерации эффективность управления снизилась.
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с чего всё началось

Эффективность управления снизилась более чем в 50 регионах

По сравнению с 2018 г. средний балл эффективности снизился с 0,619 до 0,595 – это худший результат за весь период наблюдений (2016–2018 гг.). При этом снижение показателей затронуло 53 из 85 субъектов Федерации (год назад средний балл снизился в 36 регионах).
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