Экономика
REGNUMРегионы России с эффективной властью получат от Москвы 45 млрд рублей
Правительство России утвердило размер дотаций (грантов) 50 регионам страны за достижение уровня для оценки эффективности деятельности глав регионов и органов исполнительной власти.
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В прошлом году эти гранты получили 40 регионов на сумму 20 млрд рублей. Это весьма приличные деньги. Рассчитываю, что они будут направлены на развитие региональной экономики и социальной сферы, помогут решить ряд текущих задач.
— Дмитрий Медведев, российский политикВашГород.ру 00:44
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Регионы СКФО с эффективной властью получили миллиарды рублей гранта
Московский Комсомолецвчера в 23:55
Регионы Дальнего Востока получат субсидии на 3,5 миллиарда рублей
Российская газета03 декабря в 07:01
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