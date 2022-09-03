ВедомостиЭфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в РоссиюЭфиопия может увеличить объем поставок кофе в Россию, если возникнет соответствующий запрос, сообщил «РИА Новости» посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.ВедомостиВ феврале фьючерсы на кофе выросли до десятилетнего максимума в $2,58 за фунт.КоммерсантъО подорожании кофе в 2021 году — в материале «Ъ» «Между молотым и наковальней».КоммерсантъТегену рассказал, что в Эфиопии в этом году все в порядке, производство кофе продолжается, а производители готовы поставлять кофе в любую страну.РЕН ТВЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruИА Красная ВеснаПрофильГазета.RuАргументы и ФактыФАНREGNUMКомсомольская правдаРЕН ТВПолитРоссияРБКПолитика СегодняЭкономика сегодняПодробнее о событииЭфиопия готова к увеличению поставок кофе в РоссиюКоммерсантъ23:15Посол Эфиопии заявил, что его страна готова нарастить экспорт кофе в РоссиюРИА Новости22:43Самое цитируемоеПосол Эфиопии в Москве Тегену пообещал нарастить экспорт кофе в РоссиюLenta.ru23:28Эфиопия готова увеличить экспорт кофе в РоссиюКомсомольская правда23:26Посол сообщил о готовности Эфиопии нарастить поставки кофе в РоссиюРБК00:23Посол Алемайеху заявил, что Эфиопия готова нарастить поставки кофе в РоссиюРЕН ТВ23:04Посол Эфиопии сообщил о готовности страны нарастить экспорт кофе в РоссиюЭкономика сегодня22:55Показать ещёОценить1KПоделиться