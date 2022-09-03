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Эфиопия заявила о готовности нарастить экспорт кофе в Россию

Эфиопия может увеличить объем поставок кофе в Россию, если возникнет соответствующий запрос, сообщил
 «РИА Новости» посол Эфиопии в Москве Алемайеху Тегену.
Ведомости
В феврале фьючерсы на кофе выросли до десятилетнего максимума в $2,58 за фунт.
Коммерсантъ
О подорожании кофе в 2021 году — в материале «Ъ» «Между молотым и наковальней».
Коммерсантъ
Тегену рассказал, что в Эфиопии в этом году все в порядке, производство кофе продолжается, а производители готовы поставлять кофе в любую страну.
РЕН ТВ

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Эфиопия готова к увеличению поставок кофе в Россию
Коммерсантъ23:15
Посол Эфиопии заявил, что его страна готова нарастить экспорт кофе в Россию
РИА Новости22:43
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Посол Эфиопии в Москве Тегену пообещал нарастить экспорт кофе в Россию
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Посол Эфиопии сообщил о готовности страны нарастить экспорт кофе в Россию
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