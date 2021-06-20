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Эфириум дорожает после двух дней падения

В настоящий момент вторая по капитализации криптовалюта мира дорожает на 1,57% — до $2 199, что по текущему курсу составляет 158 815 рублей.В источнике

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Эфириум дорожает после двух дней падения

ИА Красная Весна03:51
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Интересное

S.T.A.L.K.E.R. 2 займёт 150 ГБ дискового пространства на Xbox Series S

Обладателям младшей версии игровой платформы Xbox Series придётся экономить место на диске, если они планируют поиграть в грядущий долгожданный ужастик про зону отчуждения S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра будет занимать 150 гигабайт на диске.
FBM.ru18 июня в 02:03

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«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить»,— сказал господин Котяков журналистам (цитата по ТАСС).
Коммерсантъвчера в 15:37

Ведущий вирусолог уханьской лаборатории отрицает «гипотезу лабораторной утечки» COVID-19

Доктор Ши Чжэнли, китайский вирусолог, которая руководит Центром новых инфекционных заболеваний при Уханьском институте вирусологии, прокомментировала слухи о лабораторной утечке COVID-19 изданию New York Times.
Популярная механика18 июня в 07:22

Гинцбург заявил, что индийский штамм коронавируса сокращает время выработки антител

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РИА Новости06:20

«Реал» намерен предложить € 40 млн за нападающего «Эвертона»

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Путин поздравил медработников с праздником и отметил их вклад в борьбу с COVID-19

Борьба с эпидемией коронавируса идет непрерывно и круглосуточно, несмотря на непростую ситуацию все звенья здравоохранения продолжают работать четко, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости17:07