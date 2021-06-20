Обладателям младшей версии игровой платформы Xbox Series придётся экономить место на диске, если они планируют поиграть в грядущий долгожданный ужастик про зону отчуждения S.T.A.L.K.E.R. 2. Игра будет занимать 150 гигабайт на диске.
«Если в регионе действует постановление санитарного врача об обязательности вакцинации для отдельных категорий работников, то непривитого сотрудника можно отстранить»,— сказал господин Котяков журналистам (цитата по ТАСС).
Доктор Ши Чжэнли, китайский вирусолог, которая руководит Центром новых инфекционных заболеваний при Уханьском институте вирусологии, прокомментировала слухи о лабораторной утечке COVID-19 изданию New York Times.
Руководство «сливочных» собирается предложить «Эвертону» € 40 млн за футболиста, однако СМИ отмечают, что игрок с британских островов стоит около € 60 млн, поэтому мадридцам не стоит рассчитывать на успех.