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Эфирное телевещание в Донецке приостановлено из-за обстрелов со стороны ВСУ

Эфирное телевещание в Донецке временно остановлено из-за обстрелов со стороны украинских военных.
RT на русском
В результате обстрела города один из снарядов разорвался в Петровском районе недалеко от телевышки.
ИА Красная Весна
Днем ранее украинские боевики нанесли массированный удар по жилым районам Донецка.
РЕН ТВ
"Прямое попадание в крышу здания, повреждено оборудование, станция обесточена", - сказано в сообщении.
ТАСС

Подробнее о событии

Жители Донецка остались без эфирного телевещания после обстрела ВСУ
ТК Звезда13:28
Эфирное телевещание в Донецке остановлено из-за обстрела ВСУ телевышки в Петровском районе
Lenta.ru13:13
Эфирное телевещание в Донецке приостановлено из-за обстрелов со стороны ВСУ
RT на русском12:58
Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ
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Из-за обстрелов со стороны боевиков Украины в ДНР перестало работать телевещание
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Обстрелы привели к сбою теле- и радиовещания в Донецке
Интерфакс13:08
Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУ
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