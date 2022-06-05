RT на русскомЭфирное телевещание в Донецке приостановлено из-за обстрелов со стороны ВСУЭфирное телевещание в Донецке временно остановлено из-за обстрелов со стороны украинских военных.RT на русскомВ результате обстрела города один из снарядов разорвался в Петровском районе недалеко от телевышки.ИА Красная ВеснаДнем ранее украинские боевики нанесли массированный удар по жилым районам Донецка.РЕН ТВ"Прямое попадание в крышу здания, повреждено оборудование, станция обесточена", - сказано в сообщении.ТАССЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruRT на русскомФАНТК ЗвездаКомсомольская правдаРЕН ТВReadovka NewsГазета.RuРосбалтLife.ruREGNUMПодробнее о событииЖители Донецка остались без эфирного телевещания после обстрела ВСУТК Звезда13:28Эфирное телевещание в Донецке остановлено из-за обстрела ВСУ телевышки в Петровском районеLenta.ru13:13Эфирное телевещание в Донецке приостановлено из-за обстрелов со стороны ВСУRT на русском12:58Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУТАСС13:07Из-за обстрелов со стороны боевиков Украины в ДНР перестало работать телевещаниеИзвестия13:01Обстрелы привели к сбою теле- и радиовещания в ДонецкеИнтерфакс13:08Донецк остался без эфирного телевещания из-за обстрелов со стороны ВСУГазета.Ru12:58Показать ещёОценить216Поделиться