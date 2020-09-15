РБК Черноземье 4

Мощность первой очереди составит 8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить производство до 20000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти на 40000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса в России, отмечает директор Совэкона Андрей Сизов.