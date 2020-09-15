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Зерно Он-Лайн
Зерно Он-Лайн

«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Мощность первой очереди составит 8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить производство до 20000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти на 40000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса в России, отмечает директор Совэкона Андрей Сизов.В источнике
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Коммерсантъ Воронеж

ГК «Эфко»

Коммерсантъ Воронеж17:00
Агентство Бизнес Информации

Белгородское «Эфко» готово вложить 4 млрд рублей в выпуск соевого мяса

Агентство Бизнес Информациивчера в 03:21
The Moscow Post

Пальмовые «фантазии» ЭФКО

The Moscow Postвчера в 09:57
ADVIS.ru

Растительное мясо вдохновило «ЭФКО» создать новое направление бизнеса

ADVIS.ruвчера в 04:16
РБК

«Эфко» — наш ответ Beyond Meat. Выпустит мясо из белка подсолнечника

РБКвчера в 14:15
Retailer.ru

«Эфко» инвестирует 4 млрд рублей в производство растительного мяса

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«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Зерно Он-Лайнвчера в 02:30

Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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Матч «Ротора» и «Краснодара» в РПЛ отменен из-за вспышки коронавируса

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Российская газета19:07
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