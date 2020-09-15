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Зерно Он-Лайн
Зерно Он-Лайн

«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Мощность первой очереди составит 8000 т продукции в год, она заработает в декабре 2020 г. Еще через год компания запустит вторую очередь, которая позволит увеличить производство до 20000 т. К концу 2022 г. компания рассчитывает выйти на 40000 т. Это примерно 0,4% от общего производства обычного мяса в России, отмечает директор Совэкона Андрей Сизов.В источнике
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Коммерсантъ Воронеж

ГК «Эфко»

Коммерсантъ Воронеж17:00
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«Эфко» вложит 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Зерно Он-Лайнвчера в 02:30
The Moscow Post

Пальмовые «фантазии» ЭФКО

The Moscow Postвчера в 09:57
ADVIS.ru

Растительное мясо вдохновило «ЭФКО» создать новое направление бизнеса

ADVIS.ruвчера в 04:16
Агентство Бизнес Информации

Белгородское «Эфко» готово вложить 4 млрд рублей в выпуск соевого мяса

Агентство Бизнес Информациивчера в 03:21
Retailer.ru

«Эфко» инвестирует 4 млрд рублей в производство растительного мяса

Retailer.ruвчера в 02:47
РБК

«Эфко» — наш ответ Beyond Meat. Выпустит мясо из белка подсолнечника

РБКвчера в 14:15

В следующем году в России могут повысить акцизы на сигареты на 20%

Министерство финансов России подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, согласно которым в следующем году ставки акциза на сигареты, табачную продукцию и электронные сигареты будут увеличены на 20%.
Газета.Ru02:24
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Месси может пропустить начало сезона Ла Лиги из-за сборной Аргентины

Тренерский штаб национальной команды рассчитывает на 33-летнего нападающего и планирует вызвать его на матчи отбора на ЧМ-2022.Если Месси примет вызов, то, согласно медицинскому протоколу, ему придется две недели провести на карантине перед тем, как начать заниматься в общей группе.
Soccer.ru03:49

Движение поездов после схода вагонов под Липецком восстановлено

Движение поездов на станции Грязи-Орловские в Липецкой области после схода вагонов с металлоломом было восстановлено, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на заявление Юго-восточной железной дороги.
Газета.Ru05:32
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Футболиста Широкова поместили под подписку о невыезде

Экс-футболиста сборной России Романа Широкова поместили под подписку о невыезде из-за возбужденного в отношении него уголовного дела об умышленном причинении легкого вреда здоровью после избиения арбитра Никиты Данченкова.
Известия05:30
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Тела двух девочек обнаружены в квартире в Рыбинске

"15 сентября днем в городе Рыбинске в квартире были обнаружены тела двух сестер 2006 и 2011 годов рождения с признаками насильственной смерти", - говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СК по региону.
Газета.Ru17:31
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У матери министра Дениса Мантурова нашли особняк в Подмосковье за 5 млрд рублей

Мать российского министра торговли и промышленности Дениса Мантурова 84-летняя Тамара Мантурова зарегистрировала на Клязьминском водохранилище в Московской области особняк общей стоимостью вместе с землей 5 миллиардов рублей, пишет «Собеседник».
Daily Moscowвчера в 08:17
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Суд решил выселить дочь экс-полковника Захарченко из квартиры в Москве

Замоскворецкий районный суд столицы принял решение о выселении 12-летней дочери экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко Ульяны и ее матери Марины Семыниной из их единственной квартиры в Москве, пишет в среду "Коммерсантъ" со ссылкой на их адвоката.
Интерфакс02:57
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В Красноярском крае задержали находившегося в розыске главу района

В Красноярском крае задержан глава Ачинского района Евгений Розанчугов, который с июня этого года находился в федеральном розыске, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета02:30
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