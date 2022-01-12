Коммерсантъ«Эфко» запустит сеть фудтраковГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.КоммерсантъДва фургона в Красногорске и Архызе уже работают, третий появится в Петербурге, локация для четвертого подбирается в одном из регионов юга РФ.КоммерсантъВ первые фудтраки будет вложено около 20 млн руб.Коммерсантъ«Эфко» выпускает соусы, молочные продукты, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и пр. С 2020 года развивает линейку растительных альтернатив мясных продуктов под брендом Hi!.RB.RUЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймАБНМоллы.RuSfera.fmПодробнее о событииГруппа «Эфко» запустит сеть фудтраковАБН02:29«Эфко» запустит сеть фудтраковКоммерсантъ17:15Самое цитируемоеHiburger Tour вдохновил «ЭФКО» открыть сеть фудтраковADVIS.ru02:23Производитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мясаRB.RU01:47Производитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионахКомпания01:39Группа «Эфко» развернет сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса и молокаForbes00:05Владелец бренда «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мясаInc. Russia01:51Показать ещёОценить13Поделиться