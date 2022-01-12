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«Эфко» запустит сеть фудтраков

ГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.
Коммерсантъ
Два фургона в Красногорске и Архызе уже работают, третий появится в Петербурге, локация для четвертого подбирается в одном из регионов юга РФ.
Коммерсантъ
В первые фудтраки будет вложено около 20 млн руб.
Коммерсантъ
«Эфко» выпускает соусы, молочные продукты, растительные масла под брендами «Слобода», Altero и пр. С 2020 года развивает линейку растительных альтернатив мясных продуктов под брендом Hi!.
RB.RU

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Группа «Эфко» запустит сеть фудтраков
АБН02:29
«Эфко» запустит сеть фудтраков
Коммерсантъ17:15
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