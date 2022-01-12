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«Эфко» запустит сеть фудтраков

ГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.
Коммерсантъ
Два фургона в Красногорске и Архызе уже работают, третий появится в Петербурге, локация для четвертого подбирается в одном из регионов юга РФ.
Коммерсантъ
В меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и пр. Стоимость блюд — от 100 до 300 руб.
Коммерсантъ
Компания планирует вложить в первые фудтраки около 20 млн рублей.
АБН

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Группа «Эфко» запустит сеть фудтраков
АБН02:29
«Эфко» запустит сеть фудтраков
Коммерсантъ17:15
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