Коммерсантъ«Эфко» запустит сеть фудтраковГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.КоммерсантъДва фургона в Красногорске и Архызе уже работают, третий появится в Петербурге, локация для четвертого подбирается в одном из регионов юга РФ.КоммерсантъВ меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и пр. Стоимость блюд — от 100 до 300 руб.КоммерсантъКомпания планирует вложить в первые фудтраки около 20 млн рублей.АБНЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймАБНМоллы.RuRB.RUSfera.fmПодробнее о событииГруппа «Эфко» запустит сеть фудтраковАБН02:29«Эфко» запустит сеть фудтраковКоммерсантъ17:15Самое цитируемоеПроизводитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионахКомпания01:39Владелец бренда «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мясаInc. Russia01:51Производитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мясаRB.RU01:47Hiburger Tour вдохновил «ЭФКО» открыть сеть фудтраковADVIS.ru02:23Группа «Эфко» развернет сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса и молокаForbes00:05Показать ещёОценить9Поделиться