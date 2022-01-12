Коммерсантъ«Эфко» запустит сеть фудтраковГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.КоммерсантъВ меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и пр. Стоимость блюд — от 100 до 300 руб.КоммерсантъВ первые фудтраки будет вложено около 20 млн руб.КоммерсантъС 2020 года развивает линейку растительных альтернатив мясных продуктов под брендом Hi!.АБНЧитать далееСвернутьАгротаймАгротаймАБНМоллы.RuRB.RUПодробнее о событииПроизводитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мясаRB.RU01:47«Эфко» запустит сеть фудтраковКоммерсантъ17:15Самое цитируемоеHiburger Tour вдохновил «ЭФКО» открыть сеть фудтраковADVIS.ru02:23Владелец бренда «Слобода» запустит сеть фудтраков с блюдами из растительного мясаInc. Russia01:51Группа «Эфко» запустит сеть фудтраковАБН02:29Производитель майонеза «Слобода» запустил сеть фудтраков в регионахКомпания01:39Группа «Эфко» развернет сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса и молокаForbes00:05Показать ещёОценить6Поделиться