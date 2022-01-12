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«Эфко» запустит сеть фудтраков

ГК «Эфко» запускает сеть фудтраков с меню на основе собственных растительных аналогов мясных и молочных продуктов, рассказал “Ъ” представитель группы.
Коммерсантъ
В меню — бургеры, шаурма, закуски, супы, напитки и пр. Стоимость блюд — от 100 до 300 руб.
Коммерсантъ
В первые фудтраки будет вложено около 20 млн руб.
Коммерсантъ
С 2020 года развивает линейку растительных альтернатив мясных продуктов под брендом Hi!.
АБН

Подробнее о событии

Производитель растительного масла «Слобода» запустил сеть фудтраков с едой на основе растительного мяса
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«Эфко» запустит сеть фудтраков
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