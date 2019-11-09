Футбол

Ставка TVСтавка TVЭйбар - Реал Мадрид: прогноз Артура Мифтахова 9 ноября 2019

Эйбар — Реал
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
17′
Карим Бензема
20′
Серхио Рамос
29′
Карим Бензема
62′
Федерико Вальверде
Фабиан Орельяна
Педро Леон
65′
72′
Федерико Вальверде
Иско
72′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
Кике Гарсия
Шарлес Диас
81′
81′
Лукас Васкес Иглесиас
Браим Диас
Папакули Диоп
Эду Экспосито
81′
1 фото
В последний раз, кстати, "Эйбар" просто камня на камне не оставил от "сливочных", забив им три безответных гола. Да, может быть сейчас характер встречи будет другим, но и исключать то, что хозяева смогут забить два гола я не буду.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Эйбар - Реал Мадрид: прогноз Артура Мифтахова 9 ноября 2019

Ставка TV12:01

«Эйбар» — «Реал Мадрид», 9 ноября, прогноз на матч Примеры

Чемпионатвчера в 01:30

«Эйбар» — «Реал» Мадрид: без шансов?

Все про Спорт рувчера в 16:36

Эйбар-Реал Мадрид 09.11.2019 прогноз ИТБ1 (1)

Sport-place12:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 15:03, Ашберн
Происшествия

Преподавателя СПбГУ задержали по подозрению в убийстве

Ведомости 07:40
Политика

Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета

Газета.Ru 13:44
Кино

«Джокер» может стать самым прибыльным фильмом в истории

"Джокер" Тодда Филлипса с Хоакином Фениксом в главной роли может стать самым прибыльным фильмом, основанным на комиксах, в истории сообщает Forbes.
РИА Новости 05:29
Футбол

«Мордовия» вдесятером сыграла вничью с «Торпедо»

Известия Мордовии 09:25
Политика

Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС

Парламент Германии не смог принять закон, который регулирует применение поправок к газовой директиве ЕС в Германии.
Rambler News Service 07 ноября в 23:43
Единоборства

Брата Нурмагомедова задушили в первом бою в UFC

Российский боец смешанного стиля (ММА) Абубакар Нурмагомедов проиграл немцу Давиду Заваде в первом раунде боя на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 163 в Москве.
Lenta.ru 12:58
Армия и оружие

Украина и ДНР начали разведение сил в районе Петровского

Известия 05:28
Футбол

«Бавария» разгромила дортмундскую «Боруссию»

Вести.Ru 14:50
Политика

Зеленский поручил разработать стандарты новостей для СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский поручил кабинету министров страны разработать законопроект о стандартах для новостей, говорится в соответствующем указе, опубликованном на сайте президента.
Коммерсантъ 10:39
Общество

В Китае сняли рыбу с человеческим лицом

Оператору удалось снять рыбу, у которой на голове человеческие черты лица. Об этом сообщил британский таблоид Dailymail.
Аргументы недели 07:07
Общество

Роспотребнадзор рассказал об опасности кухонных губок

Кухонная губка для мытья посуды может содержать более 350 видов бактерий, вызывающих различные опасные инфекционные заболевания.
Известия 00:15
Хоккей

Илья Ковальчук отправлен в четвёртое звено «Лос-Анджелеса»

Российский нападающий Илья Ковальчук тренируется в четвёртом звене «Лос-Анджелес Кингз», сообщает в своём «твиттере» североамериканский журналист Джо Розен.
Чемпионат 13:25
Фигурное катание

Анна Щербакова выиграла этап Гран-при в Китае

Российская фигуристка Анна Щербакова завоевала золото на этапе Гран-при по фигурному катанию в Китае, который проходил в городе Чунцин.
Коммерсантъ 05:31
Общество

В Москве умер клубный промоутер Павел Пичугин

РБК 14:54
Здоровье

В Минздраве сочли успешным приобщение россиян к здоровому образу жизни

Российские регионы проделали «очень серьезный путь» в формировании у граждан приверженности здоровому образу жизни (ЗОЖ).
Lenta.ru вчера в 15:05
Экономика

Венесуэльская PDVSA сократила долг перед «Роснефтью» до $0,8 млрд

По этим данным, долг PDVSA перед «Роснефтью» на начало текущего года составлял $2,3 млрд, а на 30 сентября 2019 года составил $0,8 млрд.
REGNUM 06 ноября в 08:01
Шоу-бизнес

Кристина Асмус из-за травли отказывается сниматься в постельных сценах

Актриса рассказала, что отказывается сниматься в постельных сценах после непрекращающейся травли, связанной с премьером фильма «Текст».
Актуальные Новости 07 ноября в 03:51
Экономика

Орешкин констатировал высокий уровень неравенства в России

Очень много действий, которые были совершены властями - это и повышение минимального размера оплаты труда, увеличение уровня заработной платы в бюджетной сфере, в здравоохранении, в образовании и целая наборка мер, из последних - это введение дополнительной материальной поддержки семьям с детьми.
Интерфакс 08:23
Футбол

Бакаев: «Открывания Понсе играют огромную роль»

Есть к чему стремиться, нужно лучше играть на этой позиции. Я думаю, с каждой игрой будет все лучше и лучше получаться.
Евро-футбол.ру 13:19
Происшествия

Кот спас ребенка от падения с лестницы

Телеканал 360° 07 ноября в 04:59
Шоу-бизнес

Актриса Настя Задорожная выходит замуж

Российская актриса театра и кино, певица, модель Анастасия Задорожная выходит замуж.
МИР 24 11:49
Футбол

«Реал» разгромил «Эйбар» и вышел в лидеры Примеры

Мадридцы набрали 25 очков и возглавили турнирную таблицу Примеры. «Эйбар» опустился на 15-ю позицию, имея в активе 15 баллов.
ProstoProSport 14:25
Политика

Аваков пожаловался в Интерпол на задержание националиста Мазура

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков пожаловался в секретариат Интерпола.
Аргументы недели 12:41
Футбол

«Лестер» победил «Арсенал» и вышел на второе место в АПЛ

В матче 12-го тура АПЛ «Лестер» одержал победу над «Арсеналом» со счетом 2:0.
Metaratings 14:20
Кино

Трейлер «Человека-невидимки» появился в Сети

Профиль 13:00
Шоу-бизнес

Телеведущую «Дом-2» Юлию Ефременкову госпитализировали на Сейшелах

Телеведущая проекта "Дом-2" Юлия Ефременкова почувствовала себя плохо на Сейшелах, после чего звезду госпитализировали.
Дни24 10:38
Культура

Нетребко прервала европейский тур ради концерта в честь Пахмутовой

"Народная артистка России Анна Нетребко приняла решение прервать свой европейский тур и прилетает в Москву, чтобы принять участие в юбилейном концерте легендарной Александры Пахмутовой на исторической сцене Большого театра", - сказал собеседник ТАСС.
ТАСС 14:40
Армия и оружие

Массу первого опытного образца Ил-112В снизили на тонну

8 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что опытный образец легкого военно-транспортного самолета Ил-112В находится на комплексной доработке, в том числе с целью снижения массы.
ТАСС 02:19
Армия и оружие

В Китае предсказали судьбу НАТО в случае агрессии против России

Журналисты китайского издания напомнили, что в ходе посещения Калининграда президент России Владимир Пути намекнул на возможный ответ со стороны Москвы в случае любой агрессии НАТО.
ГЛАС.RU 14:11
Футбол

Гол Икарди принес «ПСЖ» победу над «Брестом»

Sportbox.RU 13:27
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Реал Мадрид
Испанский футбольный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из города Мадрида. Признан ФИФА лучшим футбольным клубом XX века. «Реал Мадрид» - один из трёх клубов, которые ни разу не покидали высший испанский дивизион, двумя другими являются «Барселона» и «Атлетик Бильбао». Является одним из самых титулованных клубов в испанском футболе. На его счету 62 национальных титула: рекордные 33 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Испании и 10 Суперкубков Испании. Является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Эйбар
Испанский футбольный клуб
Испанский футбольный клуб из одноимённого города в провинции Гипускоа. Население города - чуть более 27 000 человек. Собственниками клуба являются его болельщики, владеющие более 10 000 акций. Клуб основан в 1940 году, домашние матчи проводит на арене «Ипуруа», вмещающей лишь 7 083 зрителей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное