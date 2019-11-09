Футбол

Ставка TVСтавка TVЭйбар - Реал Мадрид: прогноз Артура Мифтахова 9 ноября 2019

Эйбар — Реал
0 – 4
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
17′
Карим Бензема
20′
Серхио Рамос
29′
Карим Бензема
62′
Федерико Вальверде
Фабиан Орельяна
Педро Леон
65′
72′
Федерико Вальверде
Иско
72′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
Кике Гарсия
Шарлес Диас
81′
81′
Лукас Васкес Иглесиас
Браим Диас
Папакули Диоп
Эду Экспосито
81′
2 фото
В последний раз, кстати, "Эйбар" просто камня на камне не оставил от "сливочных", забив им три безответных гола. Да, может быть сейчас характер встречи будет другим, но и исключать то, что хозяева смогут забить два гола я не буду.
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