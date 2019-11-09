В последний раз, кстати, "Эйбар" просто камня на камне не оставил от "сливочных", забив им три безответных гола. Да, может быть сейчас характер встречи будет другим, но и исключать то, что хозяева смогут забить два гола я не буду.

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Общество В Грузии возобновились митинги против показа фильма об однополой любви Участники акции протеста у кинотеатра "Амирани", расположенного на проспекте Мераба Коставы в Тбилиси, в отличие от пятницы больше не предпринимают попыток штурма кинотеатров, а лишь небольшой группой стоят с плакатами, на которых написано "Остановите ЛГБТ-пропаганду в Грузии", "Гомосексуализм - это грех и патология", "Этот фильм оскорбляет национальные традиции и веру".

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