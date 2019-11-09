Футбол
Ставка TVЭйбар - Реал Мадрид: прогноз Артура Мифтахова 9 ноября 2019
|17′
Карим Бензема
|20′
Серхио Рамос
|29′
Карим Бензема
|62′
Федерико Вальверде
Фабиан Орельяна
Педро Леон
|65′
|72′
Федерико Вальверде
Иско
|72′
Эден Азар
Винисиус Жуниор
Кике Гарсия
Шарлес Диас
|81′
|81′
Лукас Васкес Иглесиас
Браим Диас
Папакули Диоп
Эду Экспосито
|81′
|42%
|Владение мячом
|58%
|76%
|Процент точных передач
|86%
|8
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|5
|2
|Сейвы вратарём
|1
|1
|Офсайды
|2
|6
|Угловые
|6
|6
|Отборы
|13
|8
|Фолы
|6
|–
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
23
Арбилья
3
Бигас
15
Анхель
21
Леон
5
Эскаланте
10
Экспосито
22
Инуи
17
Кике
9
Энрик
13
Куртуа
2
Карвахаль
4
Рамос
5
Варан
23
Менди
10
Модрич
14
Каземиро
22
Иско
21
Диас
9
Бензема
2 ×
25
Жуниор
Реал
Расстановка 4‑3‑3
В последний раз, кстати, "Эйбар" просто камня на камне не оставил от "сливочных", забив им три безответных гола. Да, может быть сейчас характер встречи будет другим, но и исключать то, что хозяева смогут забить два гола я не буду.
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«Эйбар» — «Реал». Прогноз (к. 1.97) и ставки на матч чемпионата Испании 9 ноября 2019 года
LiveSport.ru07 ноября в 23:30
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