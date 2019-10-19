Футбол

ProstoProSportProstoProSportЭйбар — Барселона 0:3

Эйбар — Барселона
0 – 3
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
24′
Папакули Диоп
24′
46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
63′
66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
71′
71′
Артур
Артуро Видаль
79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
79′
Серхио Альварес
82′
Такаси Инуи
88′
Эду Экспосито
90′
Встреча прошла в Эйбаре и завершилась со счетом 3:0. В первом тайме первый мяч в матче забил Антуан Гризманн. Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса во втооой половине помогли каталонцам довести счет до крупного.
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