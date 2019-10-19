Встреча прошла в Эйбаре и завершилась со счетом 3:0. В первом тайме первый мяч в матче забил Антуан Гризманн. Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса во втооой половине помогли каталонцам довести счет до крупного.

Футбол Артем Дзюба: «„Зенит“ показал определенную силу» Нападающий «Зенита» Артем Дзюба поделился эмоциями после матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (6:1). — Мы показали определенную силу, продемонстрировали потенциал, который у нас есть.

Культура Сериал «Сваты» сменит название из-за ухода актеров Актер Даниил Белых рассказал, что седьмой сезон сериала «Сваты» выйдет под другим названием.

Политика Путин и Меркель обсудили организацию саммита «Нормандской четверки» Президент России Владимир Путин обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель подготовку к саммиту «Нормандской четверки», об этом 19 октября сообщается на сайте президента России.

Происшествия В Екатеринбурге двух рабочих завалило грунтом "В Екатеринбурге пожарно-спасательные подразделения принимают участие в поисках двух коммунальных работников, попавших под обрушение грунта при проведении земляных работ на пересечении улиц Мехренцева и Краснолесья", - сказал представитель ведомства.

Армия и оружие Эрдоган рассказал о поводах для продолжения военной операции в Сирии Днем ранее Эрдоган заявил, что Турция продолжит военную операцию на северо-востоке Сирии, если достигнутые с США договоренности по отводу курдских формирований не будут выполнены, пишет REGNUM.

Здоровье Названы указывающие на развитие рака желудка пищевые привычки Рак желудка обычно начинается в слизеобразующих клетках, именно поэтому болезнь может начать проявляться с неприятных симптомов при поглощении и переваривании пищи, пишет издание «Профиль».

Происшествия В Турции погибла пятилетняя девочка из России Пятилетняя девочка из России погибла на турецком курорте Кемер, сообщает издание DHA.

Футбол Мексиканский клуб отказался играть из-за долгов по зарплате Сами игроки долго и с улыбками аплодировали "Тигресу", выражая своё неуважение. "Веракрус" занимает последнее место в чемпионате Мексики.

Киберспорт Valve показала оригинальный нож из Counter-Strike в CS:GO Valve добавила в Counter-Strike: Global Offensive нож из предыдущих игр серии — оригинальной Counter-Strike и CS: Source.

Происшествия Врачи шесть часов искали пропавшую в томографе бабушку в Болгарии Медики около шести часов искали пожилую женщину, которая поехала в больницу, чтобы сделать обследование на томографе, сообщает телеканал Nova.

Армия и оружие ВСУ обвинили Россию в подготовке широкомасштабной военной агрессии Начальник Главного управления подготовки — заместитель начальника Генштаба ВС Украины Алексей Таран считает, что Россия якобы готовится к проведению широкомасштабной военной агрессии, Киев намерен ее отразить, в том числе со стороны Белоруссии.

Единоборства Бетербиев нокаутировал Гвоздика В боксерском поединке за титулы WBC и IBF российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика нокаутом в 10 раунде.

Футбол «Спартак» и «Рубин» сыграли вничью Московский футбольный клуб «Спартак» сыграл вничью с казанским «Рубином» в матче 13-го тура чемпионата Российской премьер-лиги (РПЛ).

Армия и оружие Серьезная угроза: назван самый опасный корабль ВМФ РФ Издание Military Watch Magazine проанализировало оснащение корабля "Адмирал Нахимов", который в 2021 году должен поступить на вооружение ВМФ России.

Авто Bentley начала производство нового Flying Spur Известный британский бренд запустил производство седана Bentley Flying Spur нового поколения.

Шоу-бизнес Фото Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в Сети Фотографии знаменитой актрисы Дженнифер Лопес в свадебном платье появились в сети Интернет.

Политика Туск ждет от Джонсона письма об отсрочке Brexit Туск заявил Джонсону, что ожидает от него письма с запросом об отсрочке Brexit. Об этом глава Евросовета написал в своем Twitter.

Шоу-бизнес У Маргариты Симоньян и Тиграна Кеосаяна родилась дочь Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила об этом в своем Twitter.

Армия и оружие На Украине создали способное дать отпор российской армии оружие Директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец заявил, что на Украине развивается вооружение, которое может дать мощный отпор российским войскам, якобы находящимися в Донбассе.

Общество Умер Герой России вице-адмирал Михаил Моцак В Санкт-Петербурге на 70-м году жизни после продолжительной болезни скончался Герой России вице-адмирал Михаил Моцак.

Происшествия СК провел обыски в компании, рабочие которой погибли при прорыве дамбы На сайте Следственного комитета (СК) России была представлена информация о том, что сотрудники ведомства провели обыски в офисе золотодобывающей организации, рабочие которой погибли в результате прорыва дамбы в Красноярском крае.