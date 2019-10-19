Футбол
ProstoProSportЭйбар — Барселона 0:3
|13′
Антуан Гризманн
Шарлес Диас
|24′
Папакули Диоп
|24′
|46′
Серджи Роберто
Нелсон Семеду
|58′
Лионель Месси
Педро Леон
Эду Экспосито
|63′
|66′
Луис Суарес
Сержи Энрик
Такаси Инуи
|71′
|71′
Артур
Артуро Видаль
|79′
Френки Де Йонг
Иван Ракитич
Шарлес Диас
Кике Гарсия
|79′
Серхио Альварес
|82′
Такаси Инуи
|88′
Эду Экспосито
|90′
|44%
|Владение мячом
|56%
|81%
|Процент точных передач
|85%
|3
|Удары в сторону ворот
|3
|–
|Удары в створ ворот
|4
|1
|Сейвы вратарём
|1
|–
|Офсайды
|7
|2
|Угловые
|2
|12
|Отборы
|8
|16
|Фолы
|13
|5
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Эйбар
Расстановка 4‑4‑2
1
Дмитрович
16
Де Бласис
12
Оливейра
23
Арбилья
15
Анхель
10
Экспосито
6
Альварес
8
Диоп
14
Орельяна
17
Кике
22
Инуи
1
Тер Штеген
2
Семеду
23
Умтити
15
Лангле
18
Альба
4
Ракитич
5
Бускетс
22
Видаль
10
Месси
9
Суарес
17
Гризманн
Барселона
Расстановка 4‑3‑3
Встреча прошла в Эйбаре и завершилась со счетом 3:0. В первом тайме первый мяч в матче забил Антуан Гризманн. Голы Лионеля Месси и Луиса Суареса во втооой половине помогли каталонцам довести счет до крупного.
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