Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъ«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.
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с чего всё началось

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 260 тыс. рублей за распространение недостоверной информации

Мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан. Об этом сказано в решениях суда от 5 и 15 июня, с копиями которых ознакомился ТАСС.
ТАСС04:19

Подробнее о событии

Заявление политолога о множестве заболевших и умерших от коронавируса, сделанное в начале марта, признано «заведомо ложным»

Коммерсантъ10:08

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» за публикацию мнения о вирусе

РБК07:34

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 260 тыс. рублей за распространение недостоверной информации

ТАСС04:19

«Эхо Москвы» оштрафовали за цитаты о коронавирусе

Lenta.ru05:07

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс руб

Московский Комсомолец05:04

«Эхо Москвы» и главреда сайта радиостанции оштрафовали на 260 тыс. рублей за эфир Соловья

Интерфакс04:56

«Эхо Москвы» оштрафовали на двести тысяч рублей за фейк о коронавирусе

РИА Новости05:40
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Религия

Схиигумен Сергий призвал патриарха Кирилла сложить свои полномочия

REGNUM 09:45
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Здоровье

Названы пять симптомов рака кишечника

Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
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Общество

На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
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Общество

Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
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Общество

В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод

Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
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Общество

С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры

Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
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Здоровье

В Минздраве Украины призвали носить маски

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
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Происшествия

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома

На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
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Политика

Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции

Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия вчера в 06:31
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Общество

Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
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Политика

Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне

Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
138
Общество

В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева

В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
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Экономика

Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»

Новым директором проекта "Северный поток — 2" стал Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Газета.Ru 11:46
Происшествия

Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым

Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
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Биатлон

Александр Тихонов: Моя вина, что я поддержал Драчева. Надо гнать поганой метлой!

Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов выразил сожаление в связи с тем, что раньше поддерживал Владимира Драчева, ставшего президентом Союза биатлонистов России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:15
Культура

Мультсериал «Солнечные противоположности» продлили на два сезона

В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона.
Piter.tv 11:40
Общество

В Санкт-Петербурге с 22 июня возобновят работу санатории и каршеринг

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга в городе.
Известия 11:23
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Игры

Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4

Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
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Здоровье

Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом

В ведомстве отметили, что каждый год в Волгоградской области это заболевание затрагивает от 1 до 13 человек.
Evo-rus.com 07:20
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Происшествия

В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика

Коммерсантъ вчера в 08:56
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Экономика

Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы

Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
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Происшествия

Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело

В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
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Политика

МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева

МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева.
Piter.tv вчера в 06:38
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Происшествия

Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги

Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
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Политика

Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз

Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
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Политика

Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России

Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
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Финансы

Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%

Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
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Политика

Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма

Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
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Экономика

«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью

Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
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Наука

Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян

Экономика сегодня 10:21
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Как работают Яндекс.Новости?
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