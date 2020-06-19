Коронавирус
Коммерсантъ«Эхо Москвы» оштрафовали за выступление политолога Соловья
Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.
Читать в источнике
Оценить156
с чего всё началось
Мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан. Об этом сказано в решениях суда от 5 и 15 июня, с копиями которых ознакомился ТАСС.ТАСС04:19
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7235 источников, обновлено в 12:24, Ашберн
Здоровье
Названы пять симптомов рака кишечника
Среди основных симптомов заболевания медик выделил тошноту и рвоту, вздутие живота, боли в области пупка, запоры или диарею, а также наличие крови в стуле.
MOS.news вчера в 01:55
Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru 17 июня в 23:21
Общество
Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев
Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
ТАСС вчера в 18:32
Общество
В Крыму нашли большие запасы подземных пресных вод
Ученые установили, что по сети тектонических разломов на глубинах 900-1100 метров происходит миграция больших объемов высоконапорных подземных пресных вод с температурой 80-850 градусов.
ТАСС 08:58
Общество
С 1 августа прибавку к пенсии получат российские пенсионеры
Три категoрии наших пенсионеров мoгут надеяться на прибавку к государственной дeнeжной пeнсии после 1 августа 2020 года.
Evo-rus.com вчера в 22:31
Здоровье
В Минздраве Украины призвали носить маски
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко призвал носить маски и не забывать о дистанции, чтобы избежать возвращения к жесткому карантину.
РИА Новости вчера в 02:44
Происшествия
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой возле жилого дома
На севере Москвы произошел конфликт со стрельбой из травматического оружия, сообщили РБК в пресс-службе столичного главка МВД.
РБК 12:12
Политика
Верховный суд РФ отклонил иск о голосовании по Конституции
Верховный суд (ВС) России не принял исковое заявление гражданина Геннадия Рудяка, оспаривавшего проведение 1 июля голосования по внесению поправок в Конституцию.
Известия вчера в 06:31
Общество
Свердловский губернатор отменил ограничения на продажу алкоголя
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отменил ограничения на продажу алкоголя, введенные ранее из-за коронавируса, сообщает в пятницу оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
РИА Новости 09:26
Политика
Клинцевич разъяснил главный вывод статьи Путина о Второй мировой войне
Российский политик Франц Клинцевич объяснил, какие важнейшие уроки и выводы содержатся в статье президента РФ Владимира Путина, посвященной Второй мировой войне.
ФАН 05:31
Общество
В США умер сын правителя СССР Никиты Хрущева
В США на 85-м году жизни умер сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева доктор технических наук, профессор, герой Социалистического Труда публицист Сергей Хрущев.
Ридус 02:05
Экономика
Назначен новый директор проекта «Северный поток — 2»
Новым директором проекта "Северный поток — 2" стал Марко Казирати, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании Nord Stream 2 AG.
Газета.Ru 11:46
Происшествия
Адвокат назвал потерпевших по делу ДТП с Ефремовым
Александр Добровинский, адвокат семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, рассказал, кто признан потерпевшим по этому делу.
RT на русском 08:40
Биатлон
Александр Тихонов: Моя вина, что я поддержал Драчева. Надо гнать поганой метлой!
Прославленный советский биатлонист Александр Тихонов выразил сожаление в связи с тем, что раньше поддерживал Владимира Драчева, ставшего президентом Союза биатлонистов России.
Bookmaker-ratings.ru вчера в 06:15
Культура
Мультсериал «Солнечные противоположности» продлили на два сезона
В пятницу, 19 июня, стало известно о том, что мультсериал "Солнечные противоположности" продлили на два сезона.
Piter.tv 11:40
Общество
В Санкт-Петербурге с 22 июня возобновят работу санатории и каршеринг
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов разрешил с 22 июня открыть санатории и возобновить услуги каршеринга в городе.
Известия 11:23
Игры
Electronic Arts впервые показала кадры из Dragon Age 4
Редвуд-Сити, США, 19 июня 2020, 04:40 — REGNUM Electronic Arts во время онлайн-трансляции EA Play 2020 показала кадры, с большой степенью вероятности относящиеся к четвёртой игре в серии Dragon Age.
REGNUM вчера в 21:40
Здоровье
Пять жителей Волгоградской области заразились дирофиляриозом
В ведомстве отметили, что каждый год в Волгоградской области это заболевание затрагивает от 1 до 13 человек.
Evo-rus.com 07:20
Происшествия
В Приморье арестован актер из «дискредитирующего МВД» видеоролика
Коммерсантъ вчера в 08:56
Экономика
Сбербанк ввел комиссию за все переводы через банкоматы
Сбербанк ввел комиссию в размере 1% (но не более 1 тыс. руб.) со всех переводов внутри банка через устройства самообслуживания, следует из данных на сайте банка.
Российская газета 04:53
Происшествия
Против обвиняемого в убийстве ребёнка в Саратове возбудили новое дело
В отношении обвиняемого в убийстве девятилетней девочки в Саратове осенью прошлого года возбуждено новое уголовное дело — о насилии.
RT на русском вчера в 19:29
Политика
МИД Германии вызвал посла России из-за убийства соратника Басаева
МИД Германии вызвал посла России Сергея Нечаева из-за убийства соратника Басаева.
Piter.tv вчера в 06:38
Происшествия
Полиция Японии расследует появление загадочного НЛО в Мияги
Правоохранительные органы Японии пытаются выяснить происхождение летающего объекта, который заметили над северо-восточной префектурой Мияги, сообщают СМИ.
Экономика сегодня 17 июня в 04:49
Политика
Россия и Белоруссия подписали договор о взаимном признании виз
Соглашение между Россией и Белоруссией о взаимном признании виз подписано в Минске министрами иностранных дел двух стран Сергеем Лавровым и Владимиром Макеем.
Известия 10:47
Политика
Венецианская комиссия оценила поправки к Конституции России
Венецианская комиссия Совета Европы рассмотрела поправки к Конституции России, касающиеся отношений с Европейским судом по правам человека (ЕСПЧ).
RT на русском 01:47
Финансы
Центробанк впервые снизил ключевую ставку до 4,5%
Центробанк снизил ключевую ставку на один процентный пункт впервые за пять лет — до 4,5% годовых, обновив ее исторический минимум.
РИА Новости 08:12
Политика
Украину предостерегли от добычи газа у берегов Крыма
Ватерландер не уточнил вероятные сроки возобновления работ, однако напомнил, что Украина уже вела добычу углеводородов в Черном море до 2014 года, когда Крым был присоединен к России.
Lenta.ru 00:40
Экономика
«ВСМПО-Ависма» может прекратить выпуск осенью
Крупнейший в мире производитель титана корпорация «ВСМПО-Ависма» может полностью остановить производство осенью, если компании не удастся получить новые заказы, сообщил гендиректор Максим Кузюк.
Коммерсантъ 17 июня в 15:07
Наука
Человеческий ген удвоил толщину коры мозга у обезьян
Экономика сегодня 10:21