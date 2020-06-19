Мировой суд судебного участка № 416 района Арбат города Москвы оштрафовал радиостанцию "Эхо Москвы" на 260 тыс. рублей за распространение заведомо недостоверной информации, создавшей угрозу здоровью граждан. Об этом сказано в решениях суда от 5 и 15 июня, с копиями которых ознакомился ТАСС.

с чего всё началось

Суд оштрафовал «Эхо Москвы» на 200 тыс. руб. и главного редактора сайта радиостанции Виталия Рувинского на 60 тыс. руб. за публикацию выступления политолога Валерия Соловья. Об этом сообщил главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов в Telegram.

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