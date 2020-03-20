Коронавирус

РИА НовостиРИА Новости«Эхо Москвы» удалило интервью политолога о коронавирусе

Материал на сайте "Эхо Москвы", который потребовал удалить Роскомнадзор как ложную информацию о коронавирусе, был мнением приглашенного эксперта, однако редакция указание выполнила и удалила интервью, сообщил РИА Новости главный редактор сайта радиостанции Виталий Рувинский.
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 The Insider, запись передачи с интервью Соловья, а также стенограмма к ней были удалены с сайта "Эха Москвы" по требованию Роскомнадзора.
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