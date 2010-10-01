Мировые фондовые индексы ушли в красную зону из-за опасений, связанных с распространением коронавируса.

Происшествия Школьник в Ульяновске ранил ножом учительницу В Ульяновске 15-летний школьник ранил кухонным ножом учительницу. Об этом в среду, 26 февраля, сообщается на сайте СУ СК России по региону.

Политика Зеленский учредил на Украине День сопротивления оккупации Крыма Украинский президент Владимир Зеленский, выступая на форуме Age of Crimea 2020 в Киеве в среду, 26 февраля, объявил эту дату Днем сопротивления российской «оккупации» Крыма.

Политика Путин потребовал от МВД жестко реагировать на произвол полицейских «На все факты произвола, фальсификации, прямого подлога, что само по себе является уголовным преступлением, требую реагировать предельно жестко, пресекать подобную деятельность и решительно избавляться от такого рода сотрудников»,— сказал господин Путин на заседании расширенной коллегии МВД.

Происшествия Мужчина поджег себя у офиса Зеленского в Киеве У офиса Зеленского в среду проходит митинг медиков, которые выступают против ликвидации медучреждений под видом оптимизации и преобразования коммунальных некоммерческих предприятий.

Политика Кремль отреагировал на слова Суркова об обнулении президентских сроков В Кремле считают слова бывшего помощника главы государства Владислава Суркова, допустившего обнуление президентских сроков в России в случае уточнения в Конституции полномочий президента, частным мнением.

Политика Kyiv Post узнал о возможном кандидате на пост премьер-министра Украины Президент Украины Владимир Зеленский рассматривает кандидатуру бывшего политика, бизнесмена Сергея Тигипко на должность премьер-министра страны, сообщает Kyiv Post со ссылкой на источники в украинском правительстве.

Политика В «Единой России» отрицают обсуждение смены лидера и названия В руководстве «Единой России» не обсуждался вопрос о смене лидера и ее названия, а также объединения с Общероссийским народным фронтом (ОНФ), заявил заместитель секретаря генерального совета партии Сергей Перминов.

Общество Данилко рассказал о мести Украине за Россию на Евровидении Украинский певец Melovin мог получить низкую оценку от жюри на Евровидении-2018 в качестве наказания за скандал с Россией, сказал артист и композитор Андрей Данилко в интервью "Люкс ФМ".

Происшествия СК предъявил новое обвинение историку Олегу Соколову Историку Олегу Соколову, обвиняемому в убийстве аспирантки Санкт-Петербургского государственного университета Анастасии Ещенко, предъявили обвинение в незаконном хранении оружия, сообщил его адвокат Александр Почуев.

Общество Замначальника ГИБДД по Воронежской области объяснил наличие 22 квартир Подполковник МВД Игорь Качкин, занимающий пост замначальника ГИБДД по Воронежской области, заявил, что ему принадлежат только комната в общежитии и одна квартира, купленная в ипотеку.

Политика Сурков рассказал о своем опыте медитации и детских страхах Экс-помощник президента РФ рассказал, что в детстве очень сильно испугался, когда осознал, что к нему в голову непрерывно приходят мысли, и он постоянно о чем-то думает.

Политика Аваков раскритиковал Суркова за слова об Украине Глава МВД Украины Арсен Аваков раскритиковал экс-помощника президента РФ Владислава Суркова за слова про Украину и Донбасс и, чтобы подкрепить свои слова, процитировал известного русского поэта Ивана Крылова.