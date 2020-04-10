Энергетика
МонаВистаПосле переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти
Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.
Читать в источнике
Оценить325
с чего всё началось
«Для того чтобы стабилизировать цену на нефть, Мексика на переговорах секретариата OПЕК предложила сократить добычу на 100 тыс. баррелей в сутки», — написала она в своём Twitter.RT на русском09 апреля в 22:30
Подробнее о событии
Показать все источники
Мексика готова сократить добычу нефти на 100 тыс. баррелей в следующие два месяца
ТАСС09 апреля в 21:20
Автоматически обработано 7139 источников, обновлено в 18:50, Ашберн
Комментарии
Энергетика
Федун сравнил соглашение ОПЕК+ с Брестским миром
Вице-президент "Лукойла" Федун заявил, что сделка ОПЕК+ о снижении добычи нефти помогла прекратить нефтяную войну между крупнейшими нефтепроизодителями, однако принятое решение сравнимо с заключением Брестского мира сто лет назад.
Газета.Ru 17:59
Общество
Вирусолог оценил прогноз окончания эпидемии коронавируса в России
Доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев согласился с мнением советника директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академика РАН Виктора Малеева о сроках окончания эпидемии коронавируса в России.
РИА Новости 17:37
Происшествия
В голландском аэропорту Схипхол задержан вооруженный мужчина
Мужчина с оружием задержан в голландском аэропорту Схипхол. Об этом сообщила в субботу в Facebook военная полиция Нидерландов.
ТАСС 16:39
Экономика
Bloomberg: Россия выделит триллион рублей на поддержание экономики
Российские власти для поддержки экономики намерены выделить около триллиона рублей.
РИА Новости 07:03
Общество
Умер кинокритик Александр Тимофеевский
Шура Тимофеевский, любимейший из любимейших, умер.
BFM.ru 17:37
Происшествия
На карантине в Петербурге находится почти восемь тысяч человек
Санкт-Петербург, 10 апреля 2020, 10:30 — REGNUM На карантине по коронавирусу в Санкт-Петербурге, по данным на утро 10 апреля, находится 7958 человек: 6312 человек — на самоизоляции дома, 57 человек — в обсерваторе на базе пансионата «Заря».
REGNUM вчера в 03:30
Происшествия
Вулкан Анак-Кракатау в Индонезии выбросил несколько столбов пепла
По ее данным, первый столб дыма и раскаленного пепла вулкан выбросил на высоту более чем 200 метров.
ТАСС 05:30
Религия
РПЦ рекомендовала верующим не посещать богослужения на Пасху
В условиях пандемии вируса COVID-19 Московский патриархат Русской православной церкви (РПЦ) рекомендовал прихожанам молиться на дому и не посещать храмы во время Страстной недели и Пасхи.
Коммерсантъ вчера в 07:15
Шоу-бизнес
Представитель Надежды Бабкиной рассказал о состоянии певицы
Динамика состояния народной артистки РСФСР, руководителя театра "Русская песня" Надежды Бабкиной, госпитализированной с пневмонией, положительная, сообщил РИА Новости исполнительный директор театра Антон Собянин.
РИА Новости 03:36
Общество
Умер российский политолог Александр Некрасов
В Великобритании на 64-м году жизни скончался российский политолог, участник передачи «Вечер с Владимиром Соловьёвым» Александр Некрасов.
RT на русском 11:28
Общество
Мошенники начали рассылать фальшивые уведомления о штрафах за карантин
Эксперты специализирующейся на расследовании киберпреступлений компании Group-IB предупредили о появлении фальшивых уведомлений об уплате штрафа за нарушение самоизоляции.
Интерфакс 06:45
Общество
ЕАЭС ввел запрет на вывоз некоторых видов продовольствия
В ЕАЭС начал действовать запрет на вывоз некоторых видов сельхозпродукции и продовольствия из стран союза.
Интерфакс 17:42
Наука
Моделирование показало, как коронавирус распространяется при кашле
Planet Today вчера в 02:51
Общество
В Москве умерли 14 пациентов с коронавирусом
В Москве от последствий заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 умерли 14 пациентов.
RT на русском 16:47
Происшествия
СК начал проверку в отношении руководства больницы в Уфе
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту возможной халатности руководства уфимской республиканской клинической больницы.
RT на русском 09:22
Кино
Опубликована альтернативная сцена смерти Черной Вдовы в «Мстителях»
Об альтернативной сцене смерти Черной Вдовы в фильме Энтони и Джо Руссо «Мстители: Финал» ранее рассказала исполнительница роли супергероини Скарлетт Йоханссон.
Культуромания вчера в 14:42
Общество
Пропускная система заработает в Подмосковье 15 апреля
В Московской области в целях исключения лишних межличностных контактов и осуществления контроля за передвижениями с 15 апреля вводится система пропусков.
Известия 13:24
Армия и оружие
The National Interest рассказал о грозном ракетном арсенале России
РИА Новости вчера в 08:30
Общество
ВОЗ рекомендовала Белоруссии ужесточить ограничительные меры
Минск, 11 апреля 2020, 15:58 — REGNUM Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия.
REGNUM 08:58
Технологии
Apple и Google в свои ОС встроят систему мониторинга COVID-19
О сотрудничестве с целью создания новой технологии Google и Apple написали на своих сайтах.
Astera вчера в 16:02
Общество
В 30 городах Турции ввели комендантский час из-за коронавируса
Из-за распространения коронавируса в 30 городах Турции ввели комендантский час.
Деловое.ТВ 08:55
Общество
США вышли на первое место в мире по числу жертв коронавируса
По его данным, в Италии от инфекции умерли 18 849 человек.
Говорит Москва 12:23
Шоу-бизнес
Певец Юлиан разводится с Анастасией через год после свадьбы
Певец Юлиан сообщил о намерении развестись с супругой и коллегой Анастасией, с которой всего год назад побывал в ЗАГСе.
Московский Комсомолец 04:42
Происшествия
Летевший из Москвы в Минводы пассажирский самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет Boeing 737, выполняющий рейс Москва - Минеральные Воды, подал сигнал тревоги.
Московский Комсомолец вчера в 08:24
Политика
Трамп объявил положение «масштабного бедствия» во всех 50 штатах США
Президент США Дональд Трамп объявил положение "масштабного бедствия" (major disaster) во всех пятидесяти штатах страны.
Российская газета 18:00
Здоровье
Врач напомнил о «русском чуде» в борьбе с коронавирусом
Врач и телеведущий Александр Мясников сказал, что, говоря о коронавирусе, многие упоминают "германское чудо" и при этом забывают о "русском чуде".
Газета.Ru 11:46
Политика
Глава СПЧ предложил обсудить вопрос о цифровом контроле после пандемии
Глава Совета при президенте России по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что к вопросу о введении контроля за гражданами после окончания ситуации с распространением коронавируса необходимо будет вернуться, так как «это опасная тема».
Московский Комсомолец 16:26
Общество
Оперативный штаб объяснил пробки в Химках из машин скорой помощи
Пробка из машин скорой помощи образовалась перед клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) в Химках из-за большого потока пациентов с коронавирусной инфекцией.
Известия 16:43
Происшествия
В Ангарске после пожара в колонии нашли тело погибшего заключенного
Тело заключенного нашли в исправительной колонии № 15 Ангарска, где произошел бунт и сгорели помещения промзоны, сообщил РИА Новости омбудсмен в Иркутской области Виктор Игнатенко.
РИА Новости 06:37