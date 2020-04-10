с чего всё началось

Мексика после переговоров с США снизит в рамках сделки ОПЕК+ объем добычи нефти на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с). Об этом заявил президент страны Андрес Мануэль Лопес Обрадор, передает РИА Новости.

После переговоров с США Мексика согласилась на сокращение добычи нефти

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