Энергетика

РосбалтРосбалтЦена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

Историческим максимумом для «корзины» картеля является ценовая отметка в $140,73 за баррель, которая была зафиксирована 3 июля 2008 года.
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Цена нефтяной корзины ОПЕК обвалилась ниже $52 за баррель

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Эхономика: Себестоимость добычи нефти растет

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Где самое безопасное место на нестабильном Ближнем Востоке?

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40-летняя Елена Подкаминская не часто балует поклонников семейными фотографиями.
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Ученый назвал последствия ядерного удара для США

Одностороннее применение Соединенными Штатами ядерного оружия негативно скажется на самих американцах.
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Frontex перебрасывает в Грецию дополнительные силы из-за мигрантов

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Как раздали призы Берлинского кинофестиваля-2020

«Золотой медведь» Берлинского фестиваля достался Мохаммаду Расулову за фильм «Зла не существует» – альманах о смертной казни и людях, обслуживающих эту жуткую институцию.
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«Ахмат» и «Ростов» сыграли в Грозном вничью

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Президент России Владимир Путин заявил, что текущие цены на нефть являются приемлемыми для российской экономики.
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Конфликт президента и премьера Украины связали с Коломойским

Причиной конфликта президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Алексея Гончарука стало недовольство украинского олигарха Игоря Коломойского решением правительства сменить глав энергетических компаний, которыми руководили его доверенные лица.
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Число погибших в бане в Москве увеличилось до трех

Число погибших на вечеринке в бане в Москве увеличилось до трех человек.
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В Ингушетии задержали полицейского после убийства женщины из-за видео

Следователи в Ингушетии задержали сотрудника полиции, которого подозревают в публикации в интернете оперативной съемки, после которой убили местную жительницу, сообщает региональное СУСК.
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СК выясняет причину смерти супружеской пары в Москве

Следствие начало проверку после смерти супружеской пары, чьи тела нашли в субботу в квартире на западе Москвы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
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Украинцам ужесточили правила выезда в Россию

С 1 марта власти Украины запретили своим гражданам выезжать в Россию по внутренним паспортам или свидетельствам о рождении (для детей до 16 лет) – теперь украинцы смогут пересекать границу с РФ только по загранпаспорту, сообщает Госпогранслужба страны.
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Нет смысла каждому бежать и проверяться на коронавирус, отметил министр.
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Стало известно о появившемся при Мишустине новом правиле для министров

С приходом Михаила Мишустина в российское правительство на пост премьера в кабинете министров появилось новое правило.
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Более 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом

Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек.
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