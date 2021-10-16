РИА НовостиЭкипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.РИА НовостиПозднее представитель хьюстонского Центра управления полетами оповестил МКС, что никаких действий от экипажа не требуется.Аргументы и ФактыПолчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.РИА НовостиВозвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.РИА НовостиЧитать далееСвернутьКомсомольская правдаКомсомольская правдаВечерняя МоскваНародные новостиГазета.RuПолитическая ЭкспертизаТелеканал 360°РамблерFBM.ruiReactorLife.ruТК ЗвездаИзвестияНевские НовостиНациональная служба новостейОбщественная служба новостейПолитРоссияПетербургский дневникФАНЦарьградСобеседникПрофильС чего всё началосьЭкипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.РИА Новости01:37Подробнее о событииНа МКС рассказали о сработавшей сиренеRT на русском03:27Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»РИА Новости01:37На МКС сработала сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»Национальная служба новостей02:52РИА Новости: ночью на МКС из-за сбоя с модулем «Звезда» сработала сигнализацияLenta.ru02:40На МКС сработала сирена после временной потери ориентации «Союза МС-18»Радио Sputnik02:36Экипаж МКС проснулся ночью из-за сработавшей сиреныГазета.Ru02:21Экипаж МКС разбудила сирена, сигнализирующая о сбое в системе управленияКомсомольская правда02:53Показать ещёОценить240Поделиться