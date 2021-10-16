Будьте в Плюсе

Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»

Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
РИА Новости
Позднее представитель хьюстонского Центра управления полетами оповестил МКС, что никаких действий от экипажа не требуется.
Аргументы и Факты
Полчаса спустя положение станции в пространстве восстановили при помощи двигателей российского модуля.
РИА Новости
Возвращение Новицкого, Шипенко и Пересильд на Землю намечено на 17 октября.
РИА Новости

С чего всё началось

Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»
Ночью на Международной космической станции из-за сбоя в системе управления российского модуля "Звезда" сработала сирена, следует из переговоров экипажа с Землей, транслируемых НАСА.
РИА Новости01:37

Подробнее о событии

На МКС рассказали о сработавшей сирене
RT на русском03:27
Экипаж МКС ночью разбудила сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»
РИА Новости01:37
На МКС сработала сирена из-за сбоя в системе управления модуля «Звезда»
Национальная служба новостей02:52
РИА Новости: ночью на МКС из-за сбоя с модулем «Звезда» сработала сигнализация
Lenta.ru02:40
На МКС сработала сирена после временной потери ориентации «Союза МС-18»
Радио Sputnik02:36
Экипаж МКС проснулся ночью из-за сработавшей сирены
Газета.Ru02:21
Экипаж МКС разбудила сирена, сигнализирующая о сбое в системе управления
Комсомольская правда02:53

Интересное

NetEase: помощь Китая в инциденте с американским эсминцем Chafee могла навредить России

Прежде всего китайские эксперты поясняют, что эсминец ВМС США Chafee находился вблизи российских территориальных вод, и в этом случае вмешательство военных кораблей КНР подорвало бы статус России как организатора учений.
Военное дело07:31

СММ ОБСЕ заявила, что не видела похищения представителя ЛНР украинскими силовиками

В ЛНР ранее заявили, что украинские диверсанты во время согласованных с Киевом работ на участке отвода сил у спорного города Золотое в Донбассе захватили в плен представителя Луганска в СЦКК.
РИА Новости09:04