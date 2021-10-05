Минтруд разработал изменения в Трудовой кодекс для оплаты отпуска по новым нормам

Минтруд России предложил оплачивать отпуск при увольнении по-новому и разработал для этого изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.