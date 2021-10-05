Актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые сегодня отправились на МКС на пилотируемом корабле "Союз МС-19" для съёмок первого за всю историю кинематографа фильма в космосе, дискредитируют профессию космонавта.
Насколько защищен человек от коронавирусной инфекции, можно судить по трем показателям анализа крови: уровню специфических антител против определенных антигенов, или частей вируса; общему количеству антигенов, или антигенемии; и количеству вирусной РНК в крови.
По данным Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя, из стран Евразийского экономического союза в основном ввозятся коньяк и бренди из Армении (3 млн декалитров (дал) в 2020 году) и водка из Белоруссии (1,7 млн дал).
Минтруд России предложил оплачивать отпуск при увольнении по-новому и разработал для этого изменения в Трудовой кодекс, которые уточняют чувствительные для работников нормы продолжительности рабочего времени, исчисления продолжительности отпусков и реализации права на отпуск при увольнении работника.
Бывший игрок «Фиорентины» Массимо Орландо после поражения команды в матче 7-го тура чемпионата Италии с «Наполи» (1:2) дал краткую характеристику игре российского нападающего «фиалок» Александра Кокорина.