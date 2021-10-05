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Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на МКС

Космический корабль «Союз МС-19» с актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту пристыковался к МКС.
Дождь
Корабль пристыковался к космической станции в ручном режиме из-за отказа системы автоматического сближения.
Интерфакс
В космосе должны пройти съёмки фильма «Вызoв», который станет первым в истории, снятым на МКС.
News.ru
Ожидается, что «киноэкипаж» вернется на землю 17 октября вместе с космонавтом Олегом Новицким на корабле «Союз МС-18».
Омскрегион

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