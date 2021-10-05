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Экипаж корабля «Союз МС-19» перешел на МКС

Корабль «Союз МС-19» с киноэкипажем на борту пристыковался к МКС в ручном режиме.
RT на русском
Корабль пристыковался к космической станции в ручном режиме из-за отказа системы автоматического сближения.
Интерфакс
В космосе должны пройти съёмки фильма «Вызoв», который станет первым в истории, снятым на МКС.
News.ru
Возвращение экипажа запланировано на 17 октября.
Росбалт

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Киноэкипаж корабля «Союз МС-19» перешёл на МКС
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