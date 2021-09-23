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Экипаж разбившегося под Хабаровском Ан-26, по предварительным данным, погиб

В пресс-службе главного управления МЧС России по Хабаровскому краю уточнили, что, по предварительным данным, самолет разбился в труднодоступной местности.
Губерния
По словам спасателей, посадить вертолеты в этом районе невозможно, поэтому к месту авиакатастрофы выдвинулись пешие группы и отряды на вездеходах.
Znak.com
К месту крушения отправили спасателей по земле, спустить десантников к месту катастрофы или посадить вертолет оказалось невозможно из-за того, что оно находится в труднодоступной лесистой местности, уточняло «Хабаровский край сегодня».
РБК
Специалисты рассматривают несколько версий катастрофы: ошибка пилотирования и плохие погодные условия.
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