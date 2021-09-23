К месту крушения отправили спасателей по земле, спустить десантников к месту катастрофы или посадить вертолет оказалось невозможно из-за того, что оно находится в труднодоступной лесистой местности, уточняло «Хабаровский край сегодня».
Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления на 76-й сессии Генассамблеи Организации Объединенных Наций в среду, 22 сентября, процитировал президента России Владимира Путина, при этом перепутал речи российского лидера, в ходе которых прозвучали данные слова.
Оригинальный Surface Pro X 2020 года оснащён процессором Microsoft SQ2, который представляет собой несколько переработанный Qualcomm Snapdragon 8cx Gen 2. Этот чипсет может обеспечить поддержку 5G, однако компьютер Microsoft поддерживает лишь к сотовым сетям LTE.