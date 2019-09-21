Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа. Он также добавил, что для многих из них это первое собственное жилье.

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

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