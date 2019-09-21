Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

"Бизнесмены нашего региона не смогли остаться равнодушными и не решить вашу проблему", - сказал губернатор, вручая ключи от квартир членам экипажа. Он также добавил, что для многих из них это первое собственное жилье.

Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

Политика Главред Wikileaks рассказал об условиях содержания Ассанжа в тюрьме Главный редактор Wikileaks Кристинн Храфнссон рассказал о том, в каких условиях британские власти содержат основателя организации Джулиана Ассанжа.

Общество Немецкий журналист сравнил жизнь в России и Европе Немецкий журналист Доминик Калус в своей статье для портала Ostexperte.de рассказал о различиях в бытовой жизни россиян и европейцев.

Происшествия Шедшего к Путину якутского шамана отправили в психбольницу Задержанный накануне шаман Александр Габышев, который шел в Москву "изгонять Путина", доставлен в Якутск и направлен в Якутский республиканский психоневрологический диспансер.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).

Футбол Артем Дзюба: всегда любил VAR, а теперь ненавижу Напомним, что "Зенит" разгромил дома "Рубин" со счетом 5:0. Еще три мяча хозяев поля были отменены при помощи системы VAR.

Футбол «Монако» с Головиным не смог обыграть «Реймс» Монако на выезде сыграл вничью с Реймсом 0:0. В составе монегасков весь матч провел российский полузащитник Александр Головин.

Происшествия Под Одессой в аварии с маршруткой погибли 9 человек В Одесской области в Овидиопольском районе произошло столкновение переполненной маршрутки и грузовика, пишет РИА Новости.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Происшествия В Анталье перевернулся автобус с российскими туристами Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что в результате аварии с участием автобуса в курортной Анталье пострадали 16 человек, в том числе 14 граждан России.

Общество В Японии из-за тайфуна пострадали 19 человек По меньшей мере 19 человек пострадали в Окинаве из-за тайфуна «Тапа», как минимум один человек погиб.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Общество Гороскоп на 22 сентября: Тельцов ждет расставание Вас ожидает расставание с ненужными людьми и вещами – не стоит держать рядом с собой то, что уже отработало и выполнило свои функции.

Кино Анджелина Джоли вновь стала блондинкой Известно, что для полноты образа Джоли вновь стала блондинкой.

Шоу-бизнес Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что актриса перенесла вторую операцию.

Космос Активность ядер галактик возросла за несколько месяцев Ученые обнаружили относительно быстрое изменение состояния сразу у шести галактик: за несколько месяцев их ядра резко нарастили активность.

Шоу-бизнес Олимпийского чемпиона Ягудина уличили в пиаре на болезни Заворотнюк На минувшей неделе Ягудин принял участие в одном из телевизионных шоу, где прокомментировал информацию о болезни актрисы.

Общество Дженнифер Лопес стала главной звездой показа Versace Главной звездой показа Versace в рамках миланской Недели моды стала Дженнифер Лопес, пишет storinka.com.ua.

Шоу-бизнес Торт из денег и артисты Black Star: как прошел день рождения Пашу Вернувшись в Москву, звезда решил отпраздновать событие в одном из московских ресторанов, куда пригласил друзей, а также артистов лейбла Black Star.

Футбол РФС не стал регистрировать Александра Кокорина Как заявили в Комитете РФС, ситуация с Кокориным рассматривалась под видом исключения из правил регистрации.

Футбол Рассказавшая о помощи Роналду в детстве женщина оказалась самозванкой 18 сентября Роналду рассказал, как в детстве вместе с юными партнерами по академии «Спортинга» периодически получал бесплатные бургеры в местном «Макдоналдсе».

Гаджеты Huawei запустила бета-тестирование для восьми моделей смартфонов В тестировании на первом этапе примет участие восемь моделей, среди которых смартфоны серии Mate 20 и Honor 20, а также Honor V20 и Honor Magic 2. Установить новую прошивку можно будет на смартфоны с каталожными номерами, указанными в официальном каталоге.