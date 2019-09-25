Происшествия
РИА НовостиЭкипажу горящей плавбазы «Петр Житников» удалось запустить двигатель
Экипажу горящей в Сахалинской области плавбазы "Петр Житников" удалось запустить двигатель, судно с креном на правый борт движется в сторону острова Итуруп, сообщили РИА Новости в пресс-службе Росморречфлота.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Штормовой ветер затруднил ликвидацию пожара на аварийной плавбазе близ Итурупа
Московский Комсомолецвчера в 22:55
Около тысячи тонн топлива находится на горящей в Тихом океане плавбазе «Петр Житников»
Интерфакс - Россия00:38
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 01:46, Вашингтон
Политика
Небензя: США не дали визы российским участникам конференции по ДВЗЯИ
Соединенные Штаты не выдали визы некоторым участникам конференции по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), которая должна состояться в Нью-Йорке на этой неделе.
Российская газета вчера в 19:37
Политика
Объявлено о начале процедуры импичмента Трампа
Палата представителей США начала процедуру импичмента американского президента Дональда Трампа.
Lenta.ru вчера в 17:45
Происшествия
Горняк погиб в результате обрушения на шахте под Оренбургом
Порода обрушилась на руднике под Оренбургом, погиб рабочий, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Интерфакс вчера в 23:53
Политика
«Ъ» рассказал о послании Путина странам НАТО
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе обратился в письмах к нескольким десяткам стран с предложением о моратории на развертывание в Европе и других странах ракет средней и меньшей дальности, пишет в среду газета "Коммерсантъ" со ссылкой на дипломата из страны-члена НАТО.
Интерфакс вчера в 19:34
Политика
СМИ рассказали, как Зеленский пытался извиниться перед Кадыровым
РИА Новости вчера в 21:13
Кино
Фильм «Дылда» выдвинули от России на «Оскар»
Москва 24 вчера в 13:09
Политика
Верховный суд Великобритании признал решение Джонсона незаконным
Верховный суд Великобритании принял уникальное решение, возложив вину за остановку работы парламента на премьер-министра Бориса Джонсона, передает BBC.
BFM.ru вчера в 06:49
Общество
В МВД оценили идею о снижении допустимого порога превышения скорости
Заместитель начальника ГИБДД России Владимир Кузин в эфире «Авторадио» заявил, что порог ненаказуемого превышения максимально допустимой скорости могут изменить в новой редакции Кодекса об административных правонарушениях.
RT на русском 00:22
Политика
Грета Тунберг мировому сообществу: «вы украли мое детство»
16-летняя шведская активистка Грета Тунберг в ходе своего выступления на климатическом саммите в Нью-Йорке обвинила лидеров мирового сообщества в бездействии в отношении проблемы глобального потепления.
REGNUM вчера в 09:54
Общество
Меган Маркл и принц Гарри нарушили протокол во время турне в ЮАР
В первый день десятидневного турне принц Гарри и Меган Маркл посетили Кейптаун, где герцогиня обсудила с представительницами общественных организаций защиту прав женщин и детей.
Известия вчера в 14:32
Политика
Лавров провел краткие переговоры с Зеленским
Глава Министерства внутренних дел России Сергей Лавров провел краткие переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Газета.Ru вчера в 22:49
Экономика
Хасан Татриев назначен президентом «Башнефти»
Президентом «Башнефти» вместо Андрея Шишкина назначен Хасан Татриев сроком на пять лет. Такое решение принял совет директоров компании.
RT на русском вчера в 13:08
Авто
Более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter отзывают в РФ
Росстандарт 24 сентября объявил о новой отзывной кампании, а рамках которой на сервис отправят более 4,6 тыс. автомобилей Mercedes-Benz Sprinter.
Tvoe-avto.com вчера в 10:51
Футбол
Головин забил первый мяч в сезоне за «Монако»
Полузащитник "Монако" Александр Головин открыл счет в матче седьмого тура чемпионата Франции против "Ницци".
Газета.Ru вчера в 15:35
Авто
Новый автомобильный бренд появится в России
Ожидается, что первые экземпляры нового бренда будут собраны в России в первом квартале 2020 года.
Тарантас Ньюс вчера в 09:47
Шоу-бизнес
Асмус ответила на слухи о разводе с Гариком Харламовым
Слухи о разводе Асмус и Харламова начали появляться в масс-медиа еще несколько месяцев назад.
iReactor вчера в 22:51
Политика
В администрации США пытались не допустить встречу Трампа и Зеленского
Сотрудники администрации президента США Дональда Трампа пытались не допустить проведение телефонного разговора, а также встречи американского лидера и его украинского коллеги Владимира Зеленского, в связи с тем, что Трамп мог использовать рычаги давления и потребовать у Киева порочащую информацию о своем политическом оппоненте.
Известия 00:49
Путешествия
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село
Для китайских туристов, которые планируют организованно посещать музей-заповедник "Царское село", может быть ограничен доступ.
Российская газета вчера в 12:08
Общество
Эксперты назвали губернаторов — лидеров по ботам в Instagram
Как считали фейковые аккаунты Эксперты ЦПК подсчитали долю ботов среди подписчиков губернаторов при помощи сервиса IG Audit, который анализирует количество постов, число подписчиков и подписок и по набору этих критериев вычленяет реальных подписчиков.
РБК 00:04
Музыка
Тувинец представит Россию на «Детском Евровидении»
Тувинец Денберел Ооржак в дуэте с москвичкой Татьяной Меженцевой представит Россию на международном вокальном конкурсе «Детское Евровидение – 2019» в польском городе Гливице 24 ноября.
ФедералПресс 01:27
Общество
МЧС России ликвидирует более 500 своих учреждений
МЧС России переведет свои территориальные органы и силы на новую организационно-штатную структуру с 1 января 2020 года.
Коммерсантъ вчера в 16:51
Политика
Соловьев вышел из себя и начал кричать в эфире своей программы
Во время программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" произошел очередной конфликт. Только на этот раз вышел из себя не гость, а сам ведущий.
Piter.tv 01:42
Гаджеты
Qualcomm возобновляет поставки чипов Huawei
Американская компания Qualcomm является одним из наиболее актуальных производителей чипов для рынка смартфонов.
3DNews вчера в 16:04
Здоровье
Школу №13 в Южно-Сахалинске закроют на несколько дней из-за гастроэнтерита
С завтрашнего дня, 26 сентября, школа №13 в Южно-Сахалинске закрывается на заключительную дезинфекцию из-за случаев заболевания детей гастроэнтеритом.
АСТВ 00:37
Транспорт
По Крымскому мосту проехал тестовый поезд
После завершения укладки рельсов на Крымском мосту начался монтаж систем автоматического контроля и управления движением поездов, который должен завершиться к концу октября.
Российская газета вчера в 07:57
Общество
До конца сентября работы могут лишиться почти 52 тысячи россиян
До конца сентября работу могут потерять до 51,6 тыс. россиян, следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».
Коммерсантъ вчера в 22:39
Здоровье
Тяжелобольную девочку из США привезут на лечение в Краснодар
Известия вчера в 08:09
Политика
На Украине предложили способ заработать на «плохой России»
«Плохая Россия» предлагает Украине рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, чем Киеву стоит воспользоваться, заявил бывший украинский министр транспорта Евгений Червоненко.
RT на русском 01:38
Политика
Стали известны темы разговора Путина и Мадуро
Известия вчера в 19:13