Происшествия
BFM.ruЭкипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.
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с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 14:03
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Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу «Уральских авиалиний» квартиры
Вести.Ruвчера в 14:40
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Музей Mercedes-Benz выставил на продажу Mercedes-Benz S-Class 1982 года выпуска в ставшем классикой кузове W126, на который до сих пор распространяется гарантия с завода.
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Захватившие власть на севере Йемена мятежники из движения "Ансар Алла" (хуситы) пригрозили Саудовской Аравии новыми ударами по жизненно важным объектам, если Эр-Рияд не прекратит бомбардировки районов, контролируемых йеменскими повстанцами.
РИА Новости вчера в 17:07
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Rambler News Service вчера в 08:48
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РИА Новости вчера в 04:32
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Ученые Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали о новом вирусе, который может убить десятки миллионов человек, об этом 21 сентября сообщается на официальном сайте организации.
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Экс-премьер Британии Кэмерон рассказал о встречах с Путиным
Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон выпустил мемуары "Для сведения".
РЕН ТВ 20 сентября в 09:24
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Глава Генштаба рассказал Путину анекдот про армию
Глава Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов во время обеденного перерыва на полигоне Донгуз под Оренбургом, где проходят учения "Центр-2019", рассказал Владимиру Путину анекдот про питание в армии.
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РБК вчера в 13:37
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NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
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Ugpressa.ru вчера в 15:58
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Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41