Происшествия
BFM.ruЭкипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.
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Члены экипажа «Уральских авиалиний», совершившие чудо в кукурузном поле, получили новые квартиры
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:18
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Политика
WP: Трамп считает бессмысленными действия США на Украине
Американский президент Дональд Трамп считает бессмысленными действия США на Украине, которые усугубляют отношения с Россией, сообщает The Washington Post со ссылкой на бывшего высокопоставленного сотрудника Белого дома.
RT на русском вчера в 02:25
Здоровье
Нейрохирург объяснил перевод Заворотнюк из реанимации в общую палату
Врач Института нейрохирургии имени Бурденко Александр Саникидзе объяснил решение перевести Анастасию Заворотнюк в общую палату.
РБК вчера в 17:28
Политика
В партии Зеленского указали на разные ценности ЕС и Украины
Украина должна сохранять свои аутентичные ценности, а не перенимать форму организации всех европейских институтов без разбора, зачастую чуждых украинцам, заявила депутат Верховной рады от партии главы государства "Слуга народа" Ирина Верещук.
Газета.Ru 03:27
Политика
Трамп рассказал о беседе с Зеленским
Ранее источники сообщали, что во время телефонного разговора в июле Дональд Трамп потребовал, чтобы господин Зеленский начал расследование против сына господина Байдена Хантера.
Коммерсантъ вчера в 23:59
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Происшествия
Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн
Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.
РБК вчера в 19:59
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
Ракеты с российских атомных подводных лодок проекта "Борей" способны сделать Америку "необитаемой", даже если другие ядерные силы России будут уничтожены "при первом ударе", пишет американское издание National Interest.
РИА Новости вчера в 19:24
Происшествия
В Брянске задержан подозреваемый в убийстве сотрудников «Спецсвязи»
Совместными действиями следователей, криминалистов и оперативных сотрудников полиции региона по горячим следам задержан подозреваемый в убийстве сотрудников "Спецсвязи", произошедшего ночью 20 сентября на вокзале Брянск-I.
Брянский объектив 20 сентября в 15:30
Армия и оружие
Северный флот опробовал боевую стрельбу в Баренцевом море
Российская газета 19 сентября в 10:35
Шоу-бизнес
Деми Мур рассказала о групповом сексе с Эштоном Кутчером
Американская актриса Деми Мур в своей книге «Наизнанку» рассказала об опыте группового секса во время ее брака с артистом Эштоном Кутчером.
Телеканал 360° 20 сентября в 14:46
Общество
В Башкирии девочку не взяли в детсад из-за особенной внешности
Российская газета 20 сентября в 11:33
Здоровье
В Индии родилась девочка с четырьмя ногами и тремя руками
В индийском штате Раджастан женщина родила девочку с четырьмя ногами и тремя руками, пишет Daily Mail.
РИА Новости 02:34
Армия и оружие
Шойгу допустил отмену призыва в армию
Министр обороны Сергей Шойгу допустил отмену призыва в армию, но добавил, что в России должен быть мобилизационный резерв на случай войны.
Газета.Ru 04:42
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Спорт
Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио
России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).
РБК вчера в 17:38
Происшествия
Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков
Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество
В РПЦ рассказали способ избавления от привычки ругаться матом
Отец Димитрий рассказал, как один из его подопечных мальчиков однажды при нем ругался: "я ему дал по роже, и вот он уже пять лет не ругается".
Интерфакс 03:56
Шоу-бизнес
Назван размер пенсий российских артистов
Российские актеры, певцы и деятели культуры рассказали о размерах своих пенсий, пишет «Телепрограмма».
Известия вчера в 17:17
Происшествия
Якутского шамана отпустили из психбольницы
Газета.Ru 20 сентября в 09:03
Армия и оружие
Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию
Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.
Московский Комсомолец 02:00
Общество
Врачи рассказали, как человек может проверить, доживет ли он до 80 лет
Российская газета 19 сентября в 21:20
Происшествия
В Москве пропала 14-летняя теннисистка из Абхазии
В Москве 18 сентября пропала теннисистка из Абхазии 2005 года рождения. Об этом сообщает МВД республики.
РБК вчера в 12:58
Футбол
Григорян: «Могло показаться, что играл „Ливерпуль“, а не „Ростов“»
Возможно, сказалось отсутствие Норманна, но "Ростов" играет в очень сложный для того, чтобы противостоять, футбол.
Евро-футбол.ру вчера в 15:05
Космос
Китайский луноход увидел странное вещество на обратной стороне Луны
Были опубликованы снимки, которые дают представление о таинственном материале, обнаруженном на обратной стороне Луны.
ГЛАС.RU 20 сентября в 12:38
Кино
Скончался актер из «Брата» и «Улиц разбитых фонарей» Игорь Шибанов
Экспресс газета 20 сентября в 10:38
Происшествия
Актера Павла Устинова отпустили из СИЗО
Ведомости 20 сентября в 05:29
Единоборства
В Мехико турнир UFC завершился беспорядками
Российская газета 00:51
Экономика
Ученые предложили ввести Индекс самогона
Как говорится в исследовании, производство и потребление самодельного алкоголя является одним из индикаторов экономического положения в стране.
Российская газета 02:22