Происшествия

BFM.ruBFM.ruЭкипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.
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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новостивчера в 14:03

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Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу «Уральских авиалиний» квартиры

Вести.Ruвчера в 14:40

Экипажу самолета, севшего на поле кукурузы, подарили квартиры

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Экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 вручили ключи от квартир

РИА Новостивчера в 14:03

Губернатор Свердловской области вручил ключи от квартир экипажу А321

ТАССвчера в 14:27
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Армия и оружие

Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию

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В Армении медики пытаются поставить диагноз 22-летней Сатеник Казарян.
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Армия и оружие

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Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам

Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.
Известия 07:26
Политика

Порошенко уверен, что его не посадят в тюрьму

Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новой власти в стране не удастся посадить его в тюрьму.
Коммерсантъ 07:06
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Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив»

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Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.
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В целом в России потребление самогона сокращается.
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Авто

В Сети напомнили о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171

«Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.
Автоновости дня вчера в 08:52
Футбол

Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол

Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.
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РБК вчера в 19:59
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Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков

Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.
Газета.Ru 03:49
Общество

В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон

Российская газета вчера в 21:52
Происшествия

Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе

Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.
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3D-художник превратил Minecraft в стратегию и получил работу

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Общество

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GAC сертифицировал для рынка России кроссовер GAC GS8

В базе Росстандарта появилось ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на большой внедорожник GAC GS8.
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Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.
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Спорт

ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ

Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.
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В США двух человек задержали у секретной «Зоны 51»

РИА Новости 20 сентября в 11:46
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Возможно в будущем пользователи все-таки смогут перепродавать цифровые копии игр.
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Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди член палаты представителей Джозеф (Джо) Кеннеди III намерен баллотироваться в верхнюю палату парламента США.
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Автобус с российскими туристами перевернулся в Турции

Автобус, в котором находились туристы из России, перевернулся в турецкой Анталье.
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