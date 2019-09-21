с чего всё началось

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.

Армия и оружие Сергей Шойгу рассказал, как спасали российскую армию Как не раз подчеркивал сам Сергей Кужугетович, без поддержки и личного участия Владимира Путина ему бы ничего не удалось добиться в плане создания в России современной армии.

Общество Тайфун «Тапа» приближается к Приморью МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия Более ста человек пострадали при землетрясении в Албании Двойное землетрясение в Албании и продолжающиеся толчки привели к ранениям у 105 человек, передает портал издания Albanian Daily News со ссылкой на медиков.

Армия и оружие Эр-Рияд расценит нападение Ирана на нефтяные объекты как «акт войны» Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр в связи с атаками на саудовские нефтяные объекты заявил, что если нападение на них было произведено с территории Ирана, королевство расценит его как "акт войны".

Здоровье Минздрав предложил бесплатно выдавать лекарства россиянам Минздрав готовит предложения, согласно которым пациентам будут выдавать бесплатно или со скидкой жизненно необходимые медикаменты, назначенные врачом в поликлинике.

Политика Порошенко уверен, что его не посадят в тюрьму Бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что новой власти в стране не удастся посадить его в тюрьму.

Футбол Крыховяк признан лучшим игроком матча «Оренбург» — «Локомотив» Встреча прошла на стадионе «Газовик» в Оренбурге и завершилась победой «Локомотива» — 3:2. Премия «Лучший игрок матча» вручается после каждой игры чемпионата России, а лауреаты совместно выбираются РПЛ и телеканалом МАТЧ ПРЕМЬЕР.

Армия и оружие Минобороны показало кадры стрельб из «Кинжалов» в Баренцевом море Министерство обороны России показало кадры стрельб из зенитных ракетных комплексов «Кинжал», которые прошли в рамках учений сил Северного флота в Баренцевом море.

Культура Савик Шустер хочет подать в суд на Коломойского Олигарх заявил, что Шустер в 2015 году получил предоплату за десять передач на телеканале «1+1» в размере 2,5 млн рублей, но нарушил условия контракта — взял с гостя деньги за участие.

Экономика Ученые предложили ввести Индекс самогона В целом в России потребление самогона сокращается.

Авто В Сети напомнили о предсерийном внедорожнике УАЗ-3171 «Второй» был построен в 1988 году на платформе 3171, которая представляла собой доработанную, но менее инновационную версию прародительницы 3170 разработки 1970-х годов.

Футбол Дзюба стал героем мемов из-за реакции на отмененный гол Петербуржцы разгромили гостей, казанский "Рубин", со счетом 5:0. На компенсированных минутах встречи форвард оформил несколько голов, однако они не были засчитаны из-за системы видеопомощи арбитрам (VAR), зафиксировавшей оффсайд.

Происшествия Отравленный «Новичком» британец решил отсудить у России £1 млн Британец Чарли Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года и потерял свою подругу Дон Стерджесс, нанял адвоката и планирует подать в суд на Россию, потребовав компенсацию в размере до £1 млн.

Происшествия Пираты освободили захваченных возле Камеруна российских моряков Пираты освободили российских моряков, которые были захвачены у берегов Камеруна. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник.

Происшествия Трое жителей Омска пострадали в перестрелке возле кафе Трое жителей Омска получили огнестрельные ранения после конфликта с двумя неизвестными возле местного кафе, сообщает областное управление МВД в воскресенье, 22 сентября.

Авто GAC сертифицировал для рынка России кроссовер GAC GS8 В базе Росстандарта появилось ОТТС (Одобрение типа транспортного средства) на большой внедорожник GAC GS8.

Экономика Россияне стали реже покупать косметику и парфюмерию Больше всего денег россияне тратят на покупку средств по уходу за волосами: по данным GfK, на эту категорию приходится около четверти всех расходов на косметику и парфюмерию.

Спорт ОКР считает слухами информацию о возможном отстранении России от ОИ Олимпийский комитет России называет слухами информацию о том, что отечественную сборную могут отстранить от Олимпийских игр 2020 года в Токио, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря организации.

Политика Родственник экс-президента Джона Кеннеди баллотируется в Сенат США Внучатый племянник экс-президента США Джона Кеннеди член палаты представителей Джозеф (Джо) Кеннеди III намерен баллотироваться в верхнюю палату парламента США.