Происшествия
BFM.ruЭкипажу севшего в кукурузном поле А321 подарили квартиры
Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.
Читать в источнике
Оценить136
с чего всё началось
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.РИА Новостивчера в 14:03
Подробнее о событии
Показать все источники
Свердловские бизнесмены подарили героическому экипажу «Уральских авиалиний» квартиры
Вести.Ruвчера в 14:40
Члены экипажа «Уральских авиалиний», совершившие чудо в кукурузном поле, получили новые квартиры
Екатеринбург Онлайнвчера в 14:18
Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу «Уральских авиалиний», спавших людей
Московский Комсомолец Екатеринбургвчера в 14:11
Автоматически обработано 7006 источников, обновлено в 01:57, Вашингтон
Армия и оружие
NI оценил подлодки «Борей», способные сделать США «необитаемыми»
РИА Новости вчера в 19:24
Общество
Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.
РБК 20 сентября в 08:26
Наука
Водопроводная вода может быть причиной развития рака
Обычная водопроводная вода из-под крана, не прошедшая все надлежащие уровни очистки, может стать причиной возникновения рака в организме человека.
Ugpressa.ru вчера в 00:56
Теннис
Павлюченкова проиграла Осаке в финале турнира в Японии
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла Наоми Осаке в финале турнира в Японии, призовой фонд которого превышает 750 тысяч долларов.
Sport24.ru 00:40
Политика
Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа
В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.
Газета.Ru вчера в 10:36
Здоровье
В Россию возвращаются медвытрезвители
В Россию возвращаются медвытрезвители На федеральном уровне вытрезвители исчезли в 2011 году.
Экспресс газета 01:14
Путешествия
Названы основные причины смерти российских туристов в Турции
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
В Башкирии девочку с деформированным черепом отказались брать в детсад
Газета.Ru 20 сентября в 15:27
Общество
Тайфун «Тапа» приближается к Приморью
МЧС объявило штормовое предупреждение в связи с приближением к побережью Приморского края тайфуна "Тапа".
Газета.Ru вчера в 23:00
Армия и оружие
Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.
РБК вчера в 23:43
Политика
В партии Зеленского заявили о несоответствии ценностей ЕС и Украины
У Украины есть собственные ценности, которые необходимо беречь и которые в Европе уже давно размыты, убеждена Верещук.
Российская газета 00:57
Интернет
Популярный пиратский контент в России определен
Как выяснили в антивирусной компании ESET, подавляющее большинство россиян продолжают использовать пиратские контенты и всего лишь 9% интернет-пользователей выбирают лицензию.
Южный Федеральный вчера в 08:42
Шоу-бизнес
СМИ назвали размер пенсий российских артистов
Газета.Ru вчера в 21:58
Политика
Госдеп обвинил Россию в неподобающем обращении со «Свидетелями Иеговы»
Ортэгус от лица США призвала российских властей уважать права людей на свободу вероисповедания и не обвинять "Свидетелей Иеговы" в экстремизме.
Газета.Ru вчера в 22:33
Политика
Порошенко назвал последствия нового госпереворота для Украины
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что страна может не пережить еще один Майдан в условиях войны.
РБК вчера в 18:03
Шоу-бизнес
Меган Фокс объяснила, почему ее сын носит платья
На днях 33-летняя Меган — мама 7-летнего Ноа, 5-летнего Бодхи и 3-летнего Джорни – стала героиней ток-шоу The Talk и объяснила журналистам, что меньше всего ее заботит, какую одежду предпочитают ее сыновья.
Sunmag.me 20 сентября в 10:55
Общество
Рабочую группу по правовой защите врачей создадут в Госдуме
В Госдуме создадут рабочую группу по правовой защите медработников, говорится в сообщении на сайте комитета нижней палаты парламента по охране здоровья.
Коммерсантъ вчера в 12:22
Политика
МИД Украины ответил на сообщения о давлении Трампа на Зеленского
Украинский министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что знает, о чем был июльский телефонный разговор президентов США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, однако, по его мнению, «никакого давления не было».
РБК 20 сентября в 20:20
Религия
Православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
Православные христиане отмечают Рождество Пресвятой Богородицы.
РИА Новости вчера в 02:02
Общество
Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей
Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.
Газета.Ru 20 сентября в 05:45
Футбол
«Барселона» проиграла «Гранаде» в матче Примеры
Каталонская «Барселона» потерпела поражение от «Гранады» в матче пятого тура испанской Примеры.
RT на русском вчера в 17:26
Хоккей
2 очка Гусева помогли «Нью-Джерси» победить «Айлендерс»
Встреча завершилась со счётом 4:3. В составе «дьяволов» двумя очками отметился российский форвард Никита Гусев, забросив шайбу и отметившись результативной передачей.
Чемпионат 01:32
Единоборства
Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем
Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.
Известия 00:43
Энергетика
«Нафтогаз» озвучил тарифы на транзит российского газа
"Нафтогаз Украины" озвучил тарифы на транзит российского газа до 2024 года, сообщает пресс-служба компании.
Вести.Ru вчера в 05:17
Шоу-бизнес
Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию
Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.
Слово и Дело вчера в 08:46
Происшествия
Американец погиб, делая предложение девушке
Газета.Ru вчера в 10:30
Происшествия
Отравленный в Эймсбери британец решил отсудить у России миллион фунтов
Британец Чарльз Роули, который пострадал от нервно-паралитического вещества в Эймсбери летом прошлого года, намерен подать в суд на Россию и потребовать возместить ущерб в размере около миллиона фунтов стерлингов (около 80 миллионов рублей).
РИА Новости вчера в 22:41
Происшествия
Украинская полиция задержала блокировавших вагоны с «российским» углем
В Львовской области Украины полиция задержала 28 человек, которые пытались заблокировать движение вагонов с углем в районе железнодорожной станции Сосновка.
Известия вчера в 13:53
Экономика
Единый фонд страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян
Минфин и Банк России предложили создать единый фонд страхования жилья от чрезвычайных ситуаций за счет граждан.
РБК 20 сентября в 03:58