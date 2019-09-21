Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вручил ключи от квартир экипажу аварийно севшего в Подмосковье А321 "Уральских авиалиний", передает корреспондент РИА Новости.

с чего всё началось

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета А321 «Уральских авиалиний» получил ключи от квартир. Их вручил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, сообщает РИА Новости. Он отметил, что приобрести жилье членам экипажа помогли бизнесмены региона.

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