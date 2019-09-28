В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.

с чего всё началось

Достижения российского лидера Владимира Путина вызывают зависть у Запада. Из-за этого давление на Москву не прекращается. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе "Формула-1" Берни Экклстоун.

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