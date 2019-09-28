Политика

Life.ruLife.ruЭкклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию

Достижения российского лидера Владимира Путина вызывают зависть у Запада. Из-за этого давление на Москву не прекращается. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе "Формула-1" Берни Экклстоун.
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с чего всё началось

Берни Экклстоун: нам надо еще несколько мистеров Путиных

В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.
ТАСС02:30

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Экклстоун пожалел об отсутствии времени у Путина на покорение Европы

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Экс-владелец «Формулы-1» назвал себя большим поклонником Путина

Российская газета06:48

Экклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию

Life.ru06:47

Берни Экклстоун — о Формуле-1 и Владимире Путине

Чемпионат05:00

Экс-глава «Формулы-1» заявил о зависти Запада Путину

News.ru03:37

Берни Экклстоун: В России чувствую себя как дома

РЕН ТВ03:04

Экклстоун: новое руководство «Формулы-1» не внесло особенных изменений в чемпионат

ТАСС03:09
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Происшествия

Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР

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Последний iPad вскрыли и не нашли там ничего нового

Что касается внутренних, то эксперты iFixit обнаружили в новом iPad 3 ГБ оперативной памяти (на один ГБ больше, чем в прошлом).
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Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием

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Происшествия

Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии

Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
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Политика

После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество

В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете

Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
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В пакетированном чае нашли частицы пластика

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Общество

Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России

На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
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Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM 26 сентября в 13:06
Автоспорт

У Квята в Сочи снова отказал мотор

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Армия и оружие

Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска

Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
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США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина

США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
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Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2

В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
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Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и возвращается в «Форсаж»

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Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Марка Захарова

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Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США

Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
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Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США

В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
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Украина раскрыла эффективность американских радаров

Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
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