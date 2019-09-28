Политика
Life.ruЭкклстоун объяснил завистью давление Запада на Россию
Достижения российского лидера Владимира Путина вызывают зависть у Запада. Из-за этого давление на Москву не прекращается. Такое мнение в интервью ТАСС выразил экс-глава чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе "Формула-1" Берни Экклстоун.
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с чего всё началось
В интервью ТАСС 88-летний Берни Экклстоун рассказал о важности Гран-при для Сочи, роли Владимира Путина в мире, своем отношении к импичменту Дональда Трампа и Brexit.ТАСС02:30
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Происшествия
Пятеро детей пострадали при взрыве гранаты в ЛНР
РИА Новости 12:33
Гаджеты
Последний iPad вскрыли и не нашли там ничего нового
Что касается внутренних, то эксперты iFixit обнаружили в новом iPad 3 ГБ оперативной памяти (на один ГБ больше, чем в прошлом).
Ferra 07:07
Происшествия
Бочкарева прокомментировала видео со своим задержанием
РИА Новости 17:46
Происшествия
Истребитель МиГ-29 разбился в Словакии
Истребитель МиГ-29 ВВС Словакии разбился в субботу, 28 сентября, на западе страны, передает ТАСС со ссылкой на RTVS.
Известия 16:39
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова опубликовала видео с Анастасией Заворотнюк
Балерина Анастасия Волочкова в своем микроблоге опубликовала видеоролик, на котором Анастасия Заворотнюк выступает в роли ведущей.
Bimru.ru 12:54
Политика
После речи Лаврова в ООН выстроилась очередь желающих с ним пообщаться
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на Facebook фотографию очереди из желающих пообщаться с министром иностранных дел Сергеем Лавровым после его выступления на Генассамблее ООН.
РИА Новости вчера в 18:09
Общество
В МВД предложили наказывать за оскорбления полицейских в интернете
Ведомство указывает, что такие изменения необходимы, чтобы защитить "неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции" от распространения в интернете "сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России".
Интерфакс вчера в 10:41
Наука
В пакетированном чае нашли частицы пластика
Gazeta.SPb 25 сентября в 23:05
Общество
Сильные дожди ожидаются в начале октября в средней полосе России
На следующей неделе в Центральную часть России, включая Москву, придут сильные дожди, сообщается на сайте центра погоды "Фобос".
Российская газета 09:10
Армия и оружие
Минобороны: в Тартусе находятся две подлодки с «Калибрами»
Военное ведомство напоминает, что в составе российской эскадры в Средиземном море состоят малошумные дизель-электрические подводные лодки проекта 636.3 Черноморского флота России.
REGNUM 26 сентября в 13:06
Автоспорт
У Квята в Сочи снова отказал мотор
ProstoProSport 05:40
Армия и оружие
Сирия потребовала вывести со своей территории все иностранные войска
Все иностранные войска должны быть выведены с территории Сирии. В противном случае Дамаск оставляет за собой право на применение контрмер.
Российская газета 17:36
Происшествия
США потребовали выдать задержанного в Испании россиянина
США потребовали выдать задержанного в аэропорту испанской Валенсии россиянина, которого подозревают в крупном мошенничестве.
Известия 15:58
Футбол
«Атлетико» и «Реал» сыграли вничью в мадридском дерби
Sport24.ru 16:51
Игры
Bungie рассказала о контенте в бесплатной версии Destiny 2
В твиттере Destiny 2 появилось сообщение с описанием активностей, которые будут доступны в бесплатной версии игры, получившей подзаголовок New Light.
Gmbox.ru вчера в 08:03
Культура
Дуэйн Джонсон помирился с Вином Дизелем и возвращается в «Форсаж»
Дуэйн Джонсон окончательно помирился с Вином Дизелем и готов вернуться в "Форсаж".
Kinonews.ru 04:00
Гаджеты
Samsung показала смартфон Galaxy A70s с 64-мегапиксельной камерой
Южнокорейский гигант Samsung вчера, 27 сентября, показал новый гаджет Galaxy A70s, оснащенный современной 64-мегапиксельной камерой.
Discover24 04:53
Политика
Захарова ответила на слова о причастности России к скандалу в США
Официальный представитель Министерства Иностранных Дел Российской Федерации Мария Захарова ответила на заявление спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности российской стороны к скандалу вокруг телефонной беседы американского президента Дональда Трампа с украинским главой Владимиром Зеленским.
Капитал страны вчера в 12:57
Происшествия
В Черновцах родился ребенок с двумя головами
Девочки имеют одно тело, но две головы.
РИА Новости 08:57
Происшествия
Мужчина с ножом напал на посетителей ТЦ в США
В американском штате Мэриленд неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 17:58
Киберспорт
Менеджер Winstrike: «Было очевидно, что Iceberg и nofear не могут играть в одной команде»
CyberSport.ru 17:57
Армия и оружие
Украина раскрыла эффективность американских радаров
Что же касается американских радаров AN/TPQ-53, о которых идет речь в материале, то они предназначены для отслеживания источников артиллерийских и минометных атак на малой дальности.
Дни24 вчера в 11:37
Гаджеты
В Сети появились изображения прототипа нового iPhone
Латвийский дизайнер Вениамин Гескин опубликовал в твиттере изображение прототипа iPhone, который Apple может представить в 2020 году.
РИА Новости 10:51
Музыка
Metallica отменила концерты из-за проблем с алкоголем у вокалиста
Ореанда-Новости 10:07
Политика
Президент Грузии выступила за диалог с Россией
Президент Грузии Саломе Зурабишвили положительно оценила состоявшуюся в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 03:38
Энергетика
«Нафтогаз»: отопительный сезон на Украине находится на грани срыва
Еще 20 августа представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что отопительный сезон 2019-2020 на Украине на фоне споров с "Газпромом" по вопросам транзита российского газа в Европу может оказаться непростым.
Газета.Ru 09:07
Политика
«Мы ничего не решаем»: украинский певец ответил на вопрос, чей Крым
Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос о принадлежности Крыма, заявил, что не будет его "делить".
РИА Новости 16:07