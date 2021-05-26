«ЭкоНива» задумала продать часть бизнеса
Хорошо ли подобран заголовок?
Крупнейший в России производитель сырого молока "ЭкоНива" задумал продать часть бизнеса, следует из уведомления BGP Litigation на сайте агрокомпании. Оно касается "необходимости согласования сделок по приобретению акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ".В источнике
С чего всё началось
«Эконива» доит инвесторов
Крупнейший производитель молока может продать до 50% бизнеса Крупнейший производитель молока в России "Эконива" Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора.
Коммерсантъвчера в 18:08
Крупнейший производитель молока «Эконива» продаст половину бизнеса
Национальное Аграрное Агентствовчера в 01:55