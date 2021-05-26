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«ЭкоНива» задумала продать часть бизнеса

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Крупнейший в России производитель сырого молока "ЭкоНива" задумал продать часть бизнеса, следует из уведомления BGP Litigation на сайте агрокомпании. Оно касается "необходимости согласования сделок по приобретению акций (долей) в уставном капитале хозяйственных обществ".В источнике
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The DairyNews

С чего всё началось

«Эконива» доит инвесторов

Крупнейший производитель молока может продать до 50% бизнеса Крупнейший производитель молока в России "Эконива" Штефана Дюрра задумался о привлечении инвестора.
Коммерсантъвчера в 18:08

Подробнее о событии

«Эконива» может продать до 50% акций

Бизнес журналвчера в 06:01

«ЭкоНива» задумала продать часть бизнеса

Интерфаксвчера в 03:07

«Эконива» доит инвесторов

Коммерсантъвчера в 18:08

Крупнейший производитель молока в России решил продать часть бизнеса

Компаниявчера в 01:23

Крупнейший производитель молока в России может продать до половины акций инвесторам

Forbesвчера в 00:10

Производитель молока «Эконива» может продать 30-50% акций

ПРАЙМвчера в 22:54

Крупнейший производитель молока «Эконива» продаст половину бизнеса

Национальное Аграрное Агентствовчера в 01:55
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