Береговая охрана Японии заявила, что может задержать российское судно «Амур»

Береговая охрана Японии может задержать российский траулер "Амур" в порту Момбэцу (префектура Хоккайдо) на время проведения разбирательств по делу о столкновении с японской рыболовной шхуной "Хокко-мару 8". Об этом сообщили в четверг ТАСС в отделе береговой охраны Японии в Момбэцу.