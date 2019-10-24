Общество
ИзвестияЭко невидаль: СК проверит, куда ушли деньги на очистку Байкала
Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.
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с чего всё началось
Эксперты, в свою очередь, называют экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня на Байкале, критической. По Ильфу и Петрову Как сообщил "Известиям" Владимир Бурматов, причиной написания запроса в СК стала неэффективность использования средств, выделенных на ликвидацию вредных отходов на Байкале.Известия17:01
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