Эксперты, в свою очередь, называют экологическую ситуацию, сложившуюся сегодня на Байкале, критической. По Ильфу и Петрову Как сообщил "Известиям" Владимир Бурматов, причиной написания запроса в СК стала неэффективность использования средств, выделенных на ликвидацию вредных отходов на Байкале.

с чего всё началось

Как говорится в запросе главы комитета Госдумы по экологии Владимира Бурматова на имя главы СК Александра Бастрыкина (документ есть в распоряжении «Известий»), государству мог быть причинен особо крупный ущерб из-за неэффективного освоения 5,9 млрд рублей.

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